Ovo su tri glavna broja u numerologiji, imaju najmoćnije značenje

Teorija glavnih brojeva u numerologiji ističe tri vodeća broja, glavna broja kako ih numerolozi nazivaju. To su brojevi 11, 22 i broj 33.

Literatura koja pokriva oblast numerologije kao glavne brojeve predstavlja brojeve koji se sastoje od dve identične cifre. Ipak, samo su tri glavna broja jer se uzastopno ponavljaju u svom dvocifrenom uparivanju.

Ova tri broja čine koren brojčanog sistema. Oni poseduju veću snagu od svih ostalih. Oni su visoko rangirani, kompleksni za tumačenje i zahtevaju snažne napore da se integrišu u sklop ličnosti pojedinca.

Broj 11

Ovo je najintuitivniji od svih brojeva. Predstavlja prosvetljenje, podsvesno, unutrašnje, lišeno racionalizacije, senzualnost, ponekada neurotičnost, stidljivost i nesnalaženje u praktičnim stvarima. Pored svih navedenih osobina u ovom broju, sa druge strane se nalaze harizmatičnost, veštine upravljanja i nadahnutost.

Broj 11 donosi opasnost jer, ukoliko ne postoji visok nivo koncentracije na postizanje ciljeva, ti ciljevi se mogu pretvoriti u strahove i fobije. Ovo je broj na granici između izuzetnosti i samodestrukcije. On ima jak potencijal rasta, napretka, stabilnosti i lične moći, ali to je sve moguće samo u slučaju pomirenja sa intuitivnom stranom bića. Postizanje harmonije kod broja 11 nije toliko u logici koliko u veri. To je broj psihe.

Broj 22

Najmoćniji od svih brojeva. Ovaj broj nosi moć da se i najveće ambicije pretvore u realnost. Donosi najveći uspeh.

Broj 22 predstavlja neograničenost, ali disciplinovanost. On arhetipe prevodi u materijalnu formu. Velike ideje, planovi, ideali, liderstvo i ogromno samopouzdanje su karakteristike broja 22.

Ako ne postoji praktičnost ,sve je traćenje talenta. Broj 22 lako pada u razočarenje u svoje ambicije, čime se stvara neverovatan pritisak. Brojevi 11 i 22 su tempirane bombe snažnog dejstva, a ovakve osobine se razotkrivaju u ranim godinama. Jedini način da se izbegnu fatalne posledice je služenje ciljevima mnogo većim od ličnih.

Broj 33

Najuticajniji među svim brojevima. Naziva se se još i „učitelj“. Ovaj broj kombinuje brojeve 11 i 22, ali u njihovoj poboljšanoj verziji. On je nosilac duhovnosti i tolerancije. To je broj odanosti, privrženosti i zalaganja. On zahteva razumevanje i mudrost u svom pristupu drugima. Prisustvo broja 33 u punoj snazi je izuzetna retkost.

Broj 33 je broj životnog puta, srca, želja, izražavanja, ličnosti i zrelosti.

Zajedno, tri vodeća broja numerologije predstavljaju trougao prosvetljenja: broj 11 predstavlja viziju, broj 22 kombinuje viziju sa akcijom, a broj 33 daje uputstva svetu.

