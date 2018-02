Ovo uskraćujemo svojim roditeljima i to ih polako ubija, kažu naučnici

Kako starimo, biramo koje su nam veze u životu više, a koje manje bitne. Nekim ljudima je najlakše da sa porodicom prekinu kontakt, pa tako jednostavno prestanu da razgovaraju sa sestrama ili braćom, a ostarele roditelje sve ređe i ređe zovu.

Ono što možda ne shvatamo je da naše udaljavanje od njih ima negatovan uticaj na zdravlje roditelja. To pokazuje najnovije ostraživanje Univerziteta San Francisko u kom je učestvovalo 1.600 starijih osoba (prosečne starosti of 71 godine). Naučnici su šest godina proučavali usamljenost, opadanje funkcija i smrt među ispitanicima i otkrili da je 23 procenata odraslih koji su bili usamljeni umrlo u periodu od šest godina, u poređenju sa 14 procenata ispitanika koji su preminuli, a koji su imali adekvatno društvo. Otkriveno je i da se 43 procenata odraslih preko 60-te osećalo izolovano.

Zaključak je da usamljenost igra važnu ulogu u ljudskoj patnji, naročito kod starijih osoba i može dovesti do oboljenja kao što su depresija, opadanje kognitivnih funkcija, pa čak i kardiovaskularnih bolesti. Zbog toga koliko god da je vaš život haotičan, uz posao, decu i druge obaveze, pronađite vremena da pozovete svoje roditelje. Možda je to najmanje što možete da učinite za njih, ali i vama i njima će to mnogo značiti – i emotivno i fizički.