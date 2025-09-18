Ovo vam nikada neće priznati: Male „laži” koje žene izgovaraju da bi sačuvale harmoniju u braku

U svakom odnosu kriju se sitne, „bele“ laži koje deluju bezopasno, ali služe kao mehanizam zaštite partnerovog samopouzdanja. One često održavaju harmoniju u svakodnevici, maskirajući male nesigurnosti i nesuglasice. Ipak, važno je prepoznati trenutak kada te nevine neistine povređuju poverenje na kojem veza počiva.

Blogerka Lusi Klark iskreno otkriva koje tvrdnje žene najčešće izgovaraju svojim partnerima kako bi izbegle sukobe i sačuvale miroljubivu atmosferu u domu.

„Seks je bio fantastičan”

Iako uživanje više nije kao u mladosti, žena radije hvali partnerove seksualne veštine nego da prizna pravu istinu. Par „malih bijelih laži” o intimnosti često deluje kao podsticaj i čuva samopouzdanje muškarca.

„Nisi se ugojio”

I muškarci se menjaju tokom godina, baš kao i žene. Ipak, supruga često skriva činjenicu da je partner nakupio kilograme kako ne bi narušila njihovu međusobnu udobnost i osećaj privlačnosti.

„Još uvek si mi seksi”

Leptirići u stomaku možda su odavno otputovali, ali zaljubljenost ostaje duboka. Žena radije neguje muževljeve iluzije o neodoljivom izgledu nego da ga suoči s promenama koje je život doneo.

„Sviđa mi se tvoj poklon”

Čak i kada je pažnja loša i izbor poklona neprecizan, ona će pohvaliti trud i nameru. Na taj način pokazuje zahvalnost i izbegava osećaj krivice kod partnera.

„Ne smeta mi što izlaziš s prijateljima”

Iako joj ponekad smeta odsustvo i mamurluk posle izlazaka, žena će podržati muževe druženja. Razume da ta sloboda snabdeva brak svežinom i sprečava nagomilavanje frustracija.

„Ne, to nije nova odeća. Stara je”

I kada novim komadom garderobe pomiriši kućni budžet, ona će tvrditi da nosi nešto staro. Taj trik je spas za porodični račun i izgovor da još ne planira „veliki” šoping.

„Volim hranu koju ti skuvaš”

Čak i kad ukus nije na visini, pohvala partnerovih kulinarskih sposobnosti spašava njen raspored od dodatnog kuvanja. Ona prepozna vrednost u uštedi vremena i trudi se da to istakne.

