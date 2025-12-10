Ovu amajliju stavite na mesto gde čuvate “zlatnu rezervu”, novac će se „množiti“ sam

Uz ovu amajliju, na svaku potrošenu novčanicu doći nove tri, ali je jako bitno da poštujete novac i ono na šta ga trošite.

Neke od biljaka se redovno koriste u mnogim narodima kao amajlije za privlačenje sreće, ljubavi i novca.

Razne obredne upotrebe ima, recimo, žalfija koju zbog moćnog mirisa i jakih ulja koriste da se okadi kuća. Smatra se da može da odagna negativnu energiju i osveži prostor u koji će ući zdravlje i obilje.

Nana se poštuje i koristi često zbog zdravstvenih koristi, a u ritualima se koristi kao amajlija za zaštitu porodice i njenog blagostanja.

Treća biljka koja se koristi u brojnim obredima za privlačenje bogatstva je lovor. Njegovo mirišljavo lišće je rado upotrebljavan začin, a ima i lekovita svojstva. Međutim, verovanje kaže da ga treba držati u kući, na tajnim mestima gde stoji vaša „zlatna rezerva“ para.

Imaju li amajlije efekta?

Psiholozi smatraju da je nivo praznoverja uslovljen nivoom njihovog obrazovanja, a vi prosudite sami da li ćete i u šta da verujete

Bilo koji od ova tri listića, smatra se u narodu, vredi držati u novčaniku. Samo tako će se novac stalno slivati u njega. Na svaku potrošenu novčanicu doći će tri, kažu stari. Naravno, ako se pametno troši, a poštuje sve ono na šta ga potrošite.

Takođe, novčanice u novčaniku treba da budu uredno složene, a iz njega obavezno izbacite stare račune i priznanice. Njih treba čuvati u posebnoj kutiji u kući, a i nju valja redovno sređivati.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com