Ovu biljku nikada ne unosite u kuću: Veruje se da donosi nesreću, bolesti i neizbežnu bedu

Da li je već imate? Ako je ova biljka u vašem domu, veruje se da ćete prizvati nesreću, bolesti i neizbežnu bedu. Odmah je izbacite!

Verovali ili ne, mnoge biljke u vašem domu nose energiju – i ona nije uvek pozitivna. Iako se cveće obično unosi radi lepote i pročišćenja vazduha, stare legende i praznoverja upozoravaju nas da neke vrste donose opasnu energiju.

Jedna posebna biljka smatra se pravim magnetom za nesreću. Veruje se da donosi finansijski krah, ozbiljne bolesti i neizbežnu bedu. Ako je prepoznate, iznesite je iz kuće odmah.

O kojoj je biljci reč?

Radi se o biljci poznatoj kao Puzavica (Tradescantia). Iako je izuzetno popularna zbog svoje lakoće održavanja i brzog rasta, ona u mnogim kulturama nosi izrazito negativnu reputaciju. Prema starom verovanju, ova biljka simbolizuje „krađu“ sreće i blagostanja iz doma.

Zašto je zovu „Biljka koja krade sreću“?

Narodna verovanja su jasna: Puzavica iz vašeg doma izvlači novac i sreću.

Novčana nesreća: Veruje se da njen brz i nekontrolisan rast simbolizuje brzo „isticanje" novca iz kuće, dovodeći do neizbežne bede.

Bolesti: U nekim krugovima se veruje da stvara tešku energiju koja utiče na raspoloženje ukućana, izazivajući depresiju i hronične bolesti.

Nesloga: Pripisuje joj se moć da unosi svađe i nesreću u ljubavni život.

Šta ako je već imate u kući?

Ne paničite. Verovanje nalaže da ako je već imate u kući, treba da je tretirate sa oprezom. Ako želite da izbegnete nesreću, iznesite je iz stambenog dela. Ako vam je previše žao, stavite je u hodnik, na terasu ili u podrum – mesta gde ne utiče direktno na srce doma. Najbolje bi bilo da je poklonite, jer se veruje da samo tako potpuno neutrališete njen negativan uticaj.

Ne rizikujte svoju sreću zbog jedne biljke!

