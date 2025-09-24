Ovu jutarnju naviku mozak najviše mrzi, a skoro svi to prvo uradimo čim se probudimo

Mnogi ljudi odmah ujutro, često još u krevetu, prvo uzmu telefon u ruke i počnu da proveravaju poruke, društvene mreže ili e‑poštu, ali neuronaučnici upozoravaju da ta navika može negativno uticati na raspoloženje, koncentraciju i produktivnost tokom dana.

Zašto je jutro posebno važno

Odmah nakon buđenja mozak je u visoko neuroplastičnom stanju — povećana je sposobnost učenja i prilagođavanja, a razine dopamina i kortizola prirodno su povišene, što daje poticaj motivaciji, kreativnosti i fokusu; rani kontakt sa ekranima urušava taj potencijal i „otima“ najbolji prozor dana za produktivnost.

Predlog jednostavnog eksperimenta

Stručnjaci savetuju da sledećih pet jutara odložite korišćenje ekrana za samo 20 minuta: istegnite se, zapišite tri stvari na koje se želite usredsrediti danas ili jednostavno sednite sa sopstvenim mislima i posmatrajte kakav efekat to ima na vašu jasnoću i raspoloženje.

Kako mobilni utiču na san i jutarnje stanje

Korišćenje telefona pre spavanja izlaže nas plavom svetlu koje potiskuje proizvodnju melatonina i povećava rizik od loše kvalitete sna; istraživanje je pokazalo da korišćenje mobilnih uređaja neposredno pre spavanja značajno povećava šansu za poremećen san, a to posledično loše utiče i na jutarnju osetljivost i raspoloženje.

Praktični saveti za promenu navike

Preporučuje se uspostaviti večernju rutinu bez ekrana sat vremena pre spavanja i izbjegavati uzimanje telefona odmah nakon buđenja; čak i ostavljanje uređaja na drugom kraju sobe može stvoriti korisnu prepreku i pomoći vam da dan započnete svesnije i smirenije.

