Ovu reč nikada i nigde ne izgovarajte: Može da krade sreću, ograničava život i uskraćuje nove šanse

Naizgled obične reči mogu biti veoma moćne.

Često nesvesno izgovaramo određene reči, ne znajući kakvu moć imaju…

Da su reči moćno oruđe koje programira svest i stvara vibracije oko svakog od nas, pokazala su brojna psihološka istraživanja i discipline koje se temelje na značenjima reči.

Da bismo privukli pozitivne stvari, moramo da pazimo šta govorimo i da iz svog rečnika isključimo reči koje prizivaju negativno. One uništavaju pozitivnu energiju, kradu sreću.

Jedna od njih je „nikad“.

Evo na koji način ova reč može da vam zatvori nove puteve i izazove mnogo nevolja:

1. Reč „nikad” simbolizuje nemogućnost delovanja. Izgovarajući tu reč, čovek blokira sopstveni razvoj i zatvara svoj životni put.

2. Zbog reči „nikad” sudbonosni susret se možda neće desiti ako kažete sebi ili naglas: „Nikad neću naći sreću” ili „Nikada neću upoznati svoju ljubav”. Reč “nikad je moćno oružje koje može biti usmereno protiv onog koji je izgovara. Stoga u vezi sa novcem, karijerom i poslom, ne možete reći : „Nikada se neću obogatiti“, „Nikada neću dobiti dobru poziciju“ ili „Nikada neću moći da pokrenem sopstveni biznis“.

3. Kada koristite reč „nikad“, važno je zapamtiti da univerzum može to da čuje kao snažan poziv na akciju. U slučaju da kažete: „Nikad neću upasti u nevolju“, može se desiti suprotno. Da baš time prizovete nevolju i mnogo loših stvari u svoj život.

Umesto reči „nikad“, govorite sebi pozitivne afirmacije: „Imam sve što poželim“, „Mogu da privučem partnera kakvog želim“, „Voljena sam“, „Srećna sam svakog dana“… Na taj način aktivirate zakon privlačenja.

