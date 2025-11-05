Ovu rečenicu nikada ne bi trebalo da izgovorite na kasi u supermarketu

Postoji jedna rečenica koju nikada ne bi trebalo da izgovorite na kasi u supermarketu. Možda zvuči bezazleno, ali upravo ona može da ostavi loš utisak i stavi Vas u neprijatnu situaciju. Rečenica glasi: „Je l’ može to malo brže?“

Zašto je to problem? Zato što Vi time direktno prebacujete krivicu na kasira, iako on često nema nikakvu kontrolu nad brzinom sistema, tehničkim zastojima ili kupcima ispred Vas. Umesto da ubrzate proces, Vi stvarate tenziju i neprijatnost – i za sebe i za osobu koja radi svoj posao.

Zašto baš ova rečenica boli

Kasir nije krivac. On ne upravlja softverom, skenerima ili dužinom reda.

Stvara se osećaj nepoštovanja. Umesto da pokažete razumevanje, Vi šaljete poruku da je njegov trud bezvredan.

Atmosfera se menja. Jedna rečenica može da napravi zid između Vas i osobe preko puta.

Šta reći umesto toga

Umesto da izgovorite zabranjenu rečenicu na kasi, probajte sa:

„Nema problema, imam vremena.“ – šalje signal strpljenja i smanjuje tenziju.

„Vidim da je gužva, hvala što se trudite.“ – pokazuje empatiju i ljudskost.

Tišina i osmeh. Nekad je upravo to najjača poruka.

Zamislite sledeću scenu: stojite u redu, kasa se zaglavila, svi nervozni. Umesto da dodate ulje na vatru, Vi se nasmešite i kažete nešto smirujuće. Odjednom, atmosfera se menja – kasir Vam uzvraća osmeh, a i ostali kupci osećaju olakšanje. Vaša mala reakcija postaje velika razlika.

Sledeći put kada stanete u red, setite se: supermarket kasa je mesto gde Vaše reči imaju moć da stvore mir ili tenziju.

