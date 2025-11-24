Ovu zagonetku Ilon Mask postavlja svima na razgovoru za posao: Da li znate odgovor?

Svoju omiljenu zagonetku Mask navodno postavlja potencijalnim zaposlenima, a to radi kako bi ih uhvatio nespremne.

Nikada ne znate šta možete da očekujete ​​od Elona Maska, pa tako i razgovor za posao s direktorom Tesle i SpaceX-a može uključivati i neka neobična pitanja.

Prema knjizi ‘Elon Mask: Tesla, Space X i potraga za fantastičnom budućnošću’, novinara Ešlija Vansa, Mask navodno potencijalnim zaposlenima postavlja svoju omiljenu zagonetku. To radi kako bi ih uhvatio nespremne.

„Stojite na površini Zemlje. Hodate jednu milju prema jugu, jednu milju prema zapadu i jednu milju prema severu. Došli ste na mesto s kojeg ste krenuli. Gde se nalazite?“ pitanje je koje Mask postavlja.

Koji su odgovori zagonetke?

Kada je SpaceX prvi put zapošljavao, Mask je lično intervjuisao svakog kandidata. Kasnije i svakog inženjera kako je kompanija rasla. Većina njih bi tačno odgovorila na njegovu zagonetku – Severni pol. Tada bi im Mask postavio još jedno iznenađujuće pitanje: „Gde biste još mogli da budete?“ Zagonetka, naime, ima dva tačna odgovora.

„Drugi odgovor je negde blizu Južnog pola. Naime, tu, ako hodate jednu milju južno, obim Zemlje postaje jedna milja. Manje inženjera zna drugi odgovor, ali Mask će ih rado provesti kroz tu zagonetku i druge i citirati sve relevantne jednačine tokom svojih objašnjenja. Maska manje zanima hoće li osoba dati tačan odgovor. Njega više interesuje to kako opisuje problem i njegov pristup rešavanju, piše Vans.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com