Pamet u glavu i zgrnućete ogromne pare uz ovih 9 trikova, mnogi milioneri su to radili!

Ovo su devet najpametnijih saveta o zarađivanju, štednji i ulaganju novca koji će vam sigurno pomoći da se približite svom snu da postanete bogati

Postati milioner nije samo nerealni san. Statistika pokazuje da je više od polovine milionera postalo bogato svojim trudom. Lekcije koje ćemo čuti od njih ne garantuju da ćemo dobiti status milionera, ali ih vredi čuti.

1. Pravilo 50/30/20

Ovo pravilo možete koristiti kako biste kontrolisali svoj budžet. Podelite svoje prihode u tri kategorije:

Prva kategorija su životne potrepštine – stanarina, prevoz, računi, namirnice.

Druga kategorija su lični troškovi. To znači da 30 procenata svojih prihoda možete koristiti za zabavu, kupovinu, hobije i sve što vas čini srećnim.

Treća i poslednja kategorija je štednja. 20 procenta novca odmah stavite na račun.

Možete slediti savet milionera Grant Kardonea:

– Stavite ušteđeni novac na siguran, sveti (nedodirljivi) račun. Ovaj račun nikada ne dirajte, pa ni u hitnim slučajevima. Bar dvaput godišnje budem švorc jer ušteđevinu ostavljam na račun kom ne mogu da pristupim. – kaže Grant Kardone.

2. Kupujte na veliko i na rasprodajama

Očigledno, ovo nije savet koji biste očekivali od milionera. Ipak, svi se možemo složiti da kupovinom na ovaj način štedimo novac. Ovo pravilo se odnosi na proizvode koje ćete zapravo koristiti.

– Bolje je kupiti pastu za zube u zalihama za dve godine kada je snižena 50 procenata. To je trenutni povrat novca. Uštedeli ste novac koji možete odmah staviti u džep. – kaže Mark Kuban.

3. Ne koristite kreditne kartice

Kada imate kreditnu karticu u novčaniku, to vas ohrabruje da kupujete odmah bez obzira možete li to zaista priuštiti ili ne. Korišćenje kreditne kartice pri kupovini znači da trošite novac koji zapravo nemate. Visoke kamate čine vašu kupovinu samo još skupljom.

– Kreditne kartice nisu najgora investicija koju možete napraviti. Novac koji uštedite ne plaćajući kamatu bolji je od bilo kog povrata novca ulažući taj novac na berzu. Mislio sam da ću biti genijalan na berzi. Međutim, nisam. Trebalo je da otplaćujem svoje kartice svakih 30 dana. – kaže Mark Kuban.

4. Pokušajte da kupujete od proizvođača

Pre nego što kupite nešto, zapitajte se: Da li boh mogao ovo da kupim direktno od proizvođača? Često možete otkriti da proizvod možete nabaviti po nižoj ceni. Ukoliko cena važi samo za određenu količinu narudžbine, predložite prijateljima da zajedno kupujete.

– Kupovali smo organske proizvode, a cene su nas ubijale. Pomislio sam, odakle prodavnice dobijaju namirnice? Istraživali smo, nazvali veletrgovinu i saznali kriterijume za naručivanje. Minimalna narudžbina je bila 250 dolara. Počeli smo da uzimamo narudžbine od prijatelja i dobijali smo ih direktno na kućnu adresu. – kaže Džerod Sesler, osnivač i direktor „HomeTask-a“.

5. Netrošenje novca je isto kao pravljenje novca

Što manje novca trošite, više ćete imati. To je očigledan zaključak. Kupujte racionalno. Ako se borite sa impulsivnom kupovinom, postavite sebi ova pitanja pre svake kupovine: Da li mi je ovo zaista potrebno? Šta će biti ako ne kupim to?”

– Ljudi se uvek čude što nemam orman pun odela. Kupujem tri odela svakih pet godina i imam ih samo 10 ukupno. To je sve što mi je potrebno. – kaže T. Bon Pikens.

6. Živite ispod svojih mogućnosti

Najveći problem većine ljudi je što više troše nego što zarade. Jedini način da povećate svoj budžet je da živite ispod svojih mogućnosti. Često srećemo ljude koji kupuju lepe kuće u lepim krajevima samo da bi impresionirali druge. Oni misle na to šta će reći njihovi prijatelji i članovi porodice. Mislite na sebe, fokusirajte se na svoj život i ne razmećite se.

– Nisam kupio luksuzni sat ili automobil dok moj posao i investicije nisu višestruko umnožili svoj siguran tok. Još uvek sam vozio „Toyota Camry“ kada sam postao milioner. Budite poznati po svojoj radnoj etici, a ne po krpicama koje kupujete.- Grand Kardone.

7. Počnite da ostvarujete pasivne prihode

Stvar koju većina ljudi radi, a zbog koje se nikad ne obogate, je to da naporno rade za svaki dinar. U tom slučaju, njihovo vreme je jednako njihovom novcu. Da li poznajete milionere koji zarađuju novac samo tako što provode vreme na poslu?

Naravno da ne. Oni čine da njihov novac radi za njih. Vreme je vrednije od novca. Zato je važno imati pasivne prihode.

– Možete li da uštedite milion dolara? Možete, ali morate biti izuzetno disciplinovani. Ponekad morate i da rizikujete. Deo rizika je da možda stavite novac u zajednički niskobudžetni fond. – kaže Mark Kuban.

8. Okružite se uspešnim ljudima

Ovo je lako objasniti time koliko ljudi oko vas utiču na vaš život i način razmišljanja. Ako se okružite talentovanim ljudima koji dele vašu viziju, lakše ćete dobiti i ostvariti kreativne ideje. Okružite se ljudima koji ne da vas samo inspirišu, već i ohrabruju da sanjate velike snove.

– U većini slučajeva, vaša neto vrednost odražava nivo vaših najbližih prijatelja. Društvo ljudi koji su uspešniji od vas učiniće da usvojite nove načine razmišljanja i da povećate prihode. Realnost je da milioneri o novcu razmišljaju drugačije od srednje klase i od njih možete mnogo naučiti. – kaže Stiv Sijbold, multimilioner i autor knjige „Kako bogataši razmišljaju“.

9. Nije sve u novcu

Naravno, novac je ogroman faktor u našim životima. On određuje gde živimo, šta jedemo, šta posedujemo. Ipak, nije sve u novcu. Možete kupiti kuću u kojoj ćete živeti, ali ne možete kupiti porodicu sa kojom ćete živeti. Novac popravlja kvalitet života. Međutim, ništa se ne može porediti sa podrškom porodice i prijatelja, zdravljem i srećom.

– Nije sve u novcu i nije vredan žrtvovanja zdravlja, porodice, prijatelja. Izgubio sam nekoliko prijatelja i pokvario neke odnose jer sam provodio previše vremena u kancelariji radeći vikendom. Iako iskreno verujem da imati novac znači slobodu, novac je zapravo alat koji nam omogućava iskustva u životu. – kaže Grant Sabatije.

Da budemo iskreni, veliki novac nećete napraviti samo sledeći skup pravila i smernica. Međutim, stvaranje zdravih finansijskih navika je veliki korak ka finansijskom uspehu. Jedina stvar koja vas može sprečiti da ostvarite svoje ciljeve i snove jeste vaš stav.

