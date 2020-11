Pao na trik testu: Odbili ga na razgovoru za posao čim je kročio u zgradu

Jedna žena na Reditu upozorila je druge korisnike na grešku koju mogu da naprave kada idu na razgovor za posao, a koja ih može koštati budućeg radnog mesta.

„Danas je jedan kandidat uništio svoju šansu za posao, i to ni pet minuta nakon što je ušetao u zgradu“, započela je.

„Recepcionerka ga je pozdravila, ali on je jedva pogledao u njenom pravcu. Pokušala je da započne razgovor s njim, ali se činilo kao da on za to nije zainteresovan.“

„Alo ono što čovek nije znao je da je recepcionerka zapravo menadžerka s kojom je trebalo da obavi razgovor za posao. Ona je odlučivala o njegovoj sudbini u firmi“, dodala je.

„Zatim ga je pozvala u sobu za sastanke i objasnila mu da je svaki član tima jednako važan i vredan poštovanja. Poželela mu je sreću i obavestila ga da je razgovor završen“, ispričala je.

Ljudi na internetu nisu skrivali oduševljenje potezom menadžerke.

„Čak i ako neko ima sve kvalitete radnika, ako se prema drugima ponaša s nepoštovanjem, nema šta da radi u firmi“, napisao je komentator.

„Jednom sam dobio posao jer sam domaru pridržao vrata da uđe s kolicima“, otkrio je drugi.

