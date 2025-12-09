Par u Kini dobio ćerku plave kose i plavih očiju: DNK test otkrio dugo čuvanu tajnu (foto)

Zamislite šok kada dvoje Kineza dobije dete sa plavim očima! Skriveni ruski geni izazvali su nevericu i tri testa očinstva.

Priroda piše romane koje ni najbolji pisci ne bi mogli da smisle. Ponekad se desi da nasleđe naših predaka ispliva na površinu baš kada se najmanje nadamo. Upravo takav scenario zadesio je jedan bračni par u Kini, gde su skriveni ruski geni izazvali pravu pometnju i nevericu ne samo u porodici, već i na društvenim mrežama.

Plava kosa i plave oči Kineskinje zapanjile svet

Trogodišnja devojčica u istočnoj Kini osvojila je naciju svojim upečatljivim crtama lica kavkaske rase, uprkos tome što su joj roditelji Kinezi. Priča je dobila 120 miliona pregleda na društvenim mrežama na kopnu Kine.

Živeći u Jančengu, u provinciji Đangsu, njeni roditelji su u početku bili zbunjeni neobičnim izgledom svoje ćerke. Čak su se pitali da li im je bolnica greškom dala pogrešnu bebu kada se rodila u maju 2022. godine.

Međutim, višestruki DNK testovi potvrdili su da je devojčica, po nadimku Guođiang (što znači „džem“), zaista njihovo biološko dete.

Tri testa očinstva zbog sumnje i DNK koji je pokazao istinu

Možete li da zamislite konfuziju oca koji je, gledajući svoje dete, posumnjao u sve što je znao o svojoj porodici? Gospodin Tong, otac devojčice, priznao je da je bio toliko zbunjen izgledom svoje ćerke da je uradio ne jedan, već tri testa očinstva. Svi rezultati su potvrdili isto – on je biološki otac, a dete je 100% njihovo.

Situacija je postala jasnija tek kada su se dublje zagledali u porodično stablo. Iako otac i majka deteta izgledaju kao tipični Kinezi, ispostavilo se da su skriveni ruski geni zapravo deo njenog nasleđa.

Nakon istraživanja genetske istorije svoje porodice, otkrili su da je Guođiangov pradeda po ocu bio Rus. Ovaj pradeda se oženio ženom iz centralne kineske provincije Henan i od tada je živeo u Kini; preminuo je 1985. godine.

Guođiangov otac, po prezimenu Jang, primetio je da su sva prethodna rođenja u njegovoj porodici rezultirala muškim potomstvom.

„Recesivni geni nasleđeni od mog pradede, koji utiču na naš izgled, izgleda da su neaktivni kod muškaraca“, objasnio je Jang.

Kako su skriveni ruski geni prevarili vreme?

Ovaj fenomen, poznat kao atavizam, predstavlja pojavljivanje osobina predaka koje su bile izgubljene u prethodnim generacijama. Iako su šanse male, geni se ponekad slože na takav način da recesivne osobine postanu dominantne. U ovom slučaju, plava kosa i oči su bile tajni putnik kroz vreme.

Guođang je u početku imala tipičan izgled za kinesko odojče pri rođenju. Međutim, njene posebne crte lica postale su očigledne kada je napunila osam meseci, kada su joj oči postale plave.

Do njenog prvog rođendana, njene kavkaske osobine su postale još izraženije: kosa joj je postala plava i kovrdžava, trepavice su joj se produžile, a plave oči su joj bile sve živopisnije.

„Neki stariji rođaci i prijatelji kažu da moja ćerka mnogo liči na svog pradedu“, podelio je Jang.

Dodao je: „Kada je izvedemo napolje, mnogi ljudi su radoznali i često pitaju zašto izgleda kao strankinja. Ponekad se umorimo od objašnjavanja tolikim strancima.“

Daleki rođak plave Kineskinje živi u Srbiji

Porodica takođe ima dalekog rođaka koji živi u Srbiji, mada retko održavaju kontakt, rekao je Jang.

Bloger za popularizaciju nauke poznat kao Lao Ren primetio je da Guođang predstavlja klasičan primer transgeneracijskog nasleđivanja.

„Geni koji određuju boju kose i očiju su recesivni. Njeni muški članovi porodice nose ovaj gen, čak i ako se to ne manifestuje u njihovom izgledu“, objasnio je , dodajući: „Izraženiji su kada je u pitanju žensko dete.“

Četiri generacije kasnije, skriveni ruski geni su konačno pobedili i dokazali koliko su DNK mape skrivene u nama moćne.

