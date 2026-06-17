Patrijarh Pavle je u samo jednoj rečenici izrekao najpametniju stvar: Ko je razume, postaje bolji čovek

Samo jedna misao Patrijarha Pavla dovoljna je da vas vrati na pravi put. Otkrijte reči koje su preobrazile mnoge i postanite bolji čovek.

Život, koji je vodio Patrijarh Pavle, bio je utkan od niti skromnosti, asketske discipline i neizmjerne duhovnosti. U vremenu kada su vrednosti često bile poljuljane, on je hodao među narodom, vozeći se javnim prevozom u pohabanim cipelama, dokazujući da se bogatstvo ne nosi na sebi, već u duši.

Njegova blaga narav i duboka mudrost transformisali su živote onih koji su ga sreli, ostavljajući za sobom neizbrisiv trag dobrote i istinske ljudskosti.

Rođen kao Gojko Stojčević 1914. godine u selu Kućanci, svoj životni put posvetio je služenju Bogu i ljudima. Kada je 1990. godine postao poglavar Srpske pravoslavne crkve, suočio se sa najtežim izazovima ratova i političkih previranja. U tom vrtlogu, Patrijarh Pavle je bio svetionik – njegova poruka je uvek bila ista: mir, ljubav i jedinstvo.

Iako nas je napustio 2009. godine, njegov duh nastavlja da živi u svedočanstvima onih kojima su njegove reči spasile dušu.

Rečenica koja leči svet

Mnogi tragaju za tajnom njegovog uticaja, a odgovor se krije u jednoj misli koja svakog čoveka može vratiti na pravi put:

„Kada bi se svi držali ljubavi, ova zemlja bi bila raj. Ali kad bi se svi držali bar onog što je malo manje od ljubavi, jer, ljubav je veza savršenstva, kada bi se makar držali principa ‘što želite sebi, to činite drugima; što ne želite sebi, to ne činite drugima’, onda bi zemlja, ako ne bi postala baš raj, bila blizu raja.“

Zaveštanje koje je ostavio Patrijarh Pavle: 10 zlatnih pravila

Njegove reči su poput putokaza u tami. Ovih 10 misli su suština onoga što nam je ostavio u amanet:

Nije važno ko odakle potiče, nego u šta izraste.

Kad se čovek rodi, ceo svet se raduje, a samo on plače. Ali treba da živi tako da, kad umre, ceo svet plače, a samo on se raduje.

Čuvajte i neprijatelje svoje i molite se za njih, jer ne znaju šta rade.

Proći će sve, ali duša, obraz i ono što je dobro ostaje zauvek.

Ne branimo se od tuđeg zla, zlom u sebi.

Mene može da ponižava ko god hoće, al’ da me ponizi nema čoveka na ovom svetu, sem jednog, a to sam ja.

Mudrost bez dobrote prelazi u zloću, a bezazlenost bez mudrosti prelazi u glupost.

Obavezni smo i u najtežoj situaciji da postupamo kao ljudi i nema tog interesa koji bi nam mogao biti izgovor da budemo neljudi.

Ako budemo tolerantniji, moći ćemo da shvatimo gledište drugoga – ne da ga usvojimo, već da ne dođe do mržnje.

Zlo je uvek kratkog veka i samo naizgled uspešno. Zato na zlu, lukavstvu i prevari ne treba zasnivati ništa.

Putokaz ka večnosti

Iako Patrijarh Pavle fizički više nije među nama, njegova rečenica o ljubavi i poštovanju drugih ostaje najmoćniji alat za popravljanje naše svakodnevice. U svetu koji često zaboravlja na osnovne ljudske vrednosti, njegove pouke nisu samo lepe reči – one su imperativ.

Ako svako od nas usvoji bar delić njegove mudrosti, zemlja će, baš kako je on govorio, postati bliska raju.

Neka nam njegov lik bude podsetnik da je biti čovek – najteži, ali i najuzvišeniji zadatak koji imamo.

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