Patrijarh Pavle: Uzalud postite ako činite ovo! Tri greha gora od svake mrsne hrane

Patrijarh Pavle o postu jasno poručuje da uzdržavanje od hrane ne vredi bez dobrih dela. Pročitajte koje greške uništavaju vaš trud i molitvu.

Mnogi vernici misle da je prazan tanjir sigurna ulaznica za carstvo nebesko, ali Patrijarh Pavle o postu imao je sasvim drugačiji stav. Suština nije samo u onome što unosite u stomak, već u onome što izlazi iz vašeg srca.

Ako ne jedete meso, a „jedete“ svoje bližnje netrpeljivošću i grubim rečima, sav trud oko biranja posne hrane postaje uzaludan. Ipak, pravi izazov leži u tome da prepoznate trenutke kada vas glad navede na greh, umesto na smirenje.

Šta zapravo podrazumeva pravi post?

Pravi post predstavlja svesno uzdržavanje od rđavih misli, zlih dela i nepriličnih reči, uz istovremeno činjenje dobrih dela i pojačanu molitvu. Fizički post bez duhovnog pročišćenja i praštanja nije hrišćanska vrlina, već obična dijeta koja ne donosi istinsko spasenje duši.

Bolje da jedete meso nego da jedete jedni druge

Ova čuvena rečenica koju je izgovorio omiljeni srpski patrijarh najbolje oslikava duhovni post. Ljudi često upadaju u zamku formalizma. Gledaju u kalendar, broje dane na vodi i ulju, a zaboravljaju na svoje ponašanje prema komšijama, porodici i kolega. Postoji verovanje da je uzdržavanje od greha lakše nego odricanje od omiljene hrane, ali praksa pokazuje suprotno.

Kada telo oseti glad, čovek postaje razdražljiv. Tada na površinu izlaze slabosti koje inače uspešno sakrivate. Patrijarh je uvek naglašavao da je post sredstvo, a ne cilj. Cilj je ljubav i strpljenje.

Tri stanja duha koja poništavaju post

Prema rečima i poukama koje nam je ostavio, postoje tri stvari koje su opasnije po dušu od bilo koje mrsne namirnice. Ako činite ovo, post gubi svoju svrhu:

Gordost i osuđivanje drugih: Ako postite i smatrate sebe boljim od onih koji to ne čine, upali ste u greh gordosti. Gledanje sa visine na one koji jedu mrsno direktno se kosi sa smirenjem koje Patrijarh Pavle o postu ističe kao temelj vere.

Svađa i netrpeljivost: Nervoza usled gladi ne sme biti izgovor za viku na ukućane. Uzdržavanje od hrane treba da vežba volju, a ne da bude okidač za sukobe. Ako postite, a u kući nema mira, niste postigli hrišćanske vrline.

Licemerje: Postiti da bi vas drugi videli i hvalili vašu pobožnost je pogrešno. Iskreno pokajanje se dešava u tišini, između vas i Boga, a ne na društvenim mrežama ili u javnim razgovorima.

Dela ljubavi su važnija od ulja na vodi

Nije retkost čuti pitanje da li je greh ako se slučajno omrsite. Patrijarh je učio da Bog gleda na nameru, a ne na grešku. Mnogo je veći problem ako namerno uskratite pomoć onome kome je potrebna, dok istovremeno pazite na sastav keksa u prodavnici. To je ono pravo čišćenje duše – oprati savest dobrim delima.

Kada sledeći put budete razmišljali o pravilima ishrane, setite se da Patrijarh Pavle o postu nikada nije govorio kao o strogom zakonu, već kao o leku za dušu. Uzdržavajte se od hrane, ali se još više uzdržavajte od ružnih reči.

Često postavljana pitanja o postu

Da li je post validan ako se ne pričestim?

Pričešće je kruna posta, ali post ima vrednost i kao lična žrtva i vežba volje. Ipak, za potpuni duhovni napredak, savetuje se razgovor sa sveštenikom i pričešće.

Šta ako zbog bolesti ne mogu da postim na vodi?

Crkva je majka, a ne maćeha. Bolesni ljudi su oslobođeni strogog posta. Važnije je sačuvati zdravlje i mir u duši nego se striktno držati pravila ishrane koja mogu pogoršati stanje.

Kako da savladam nervozu tokom posta?

Kada osetite bes, povucite se i izgovorite kratku molitvu. Nervoza je znak da se telo buni, a upravo je to trenutak kada duhovnim naporom jačate karakter.

Koja vam je najteža prepreka tokom posta – hrana ili kontrola sopstvenih reakcija prema drugima?

