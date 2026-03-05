Patrijarh Pavle ostavio nam je najveći dar: Reči koje leče dušu kada je najteže

Kad vas pritisnu muke i tuga postane teška, setite se ovih reči Patrijarha Pavla. Njegova mudrost je jedini lek za svaku bol i nemir duše.

Patrijarh Pavle je živeo tačno onako kako je propovedao, skromno i tiho. Njegove reči su decenijama bile jedini pravi lek za tugu ljudima koji ostanu sami sa svojim mukama.

Dok su se drugi utrkivali u luksuzu, on je išao peške ili se vozio gradskim prevozom, bez telefona i televizora. Nije mu bilo teško da sam popravi cipele ili pocepanu mantiju, a anegdote o njegovoj jednostavnosti i danas vraćaju mir svakome ko ih pročita.

Mudrost voljenog patrijarha: Gde pronaći lek za tugu?

Patrijarh Pavle je razumeo da je tuga deo ljudskog postojanja i da je ključ njenog prevazilaženja u strpljenju i veri. Njegova mudrost leži u shvatanju da bol nije trajan i da se izdržavanjem iskušenja čovek oplemenjuje.

Patrijarh Pavle je jednom prilikom rekao da tuga ne traje zauvek i da onaj ko izdrži do kraja, taj će se spasiti tuge.

„Taj put je tesan i uzak i tesna su vrata što vode u život. A kako su široka vrata i širok put što vodi u propast, mnogo je njih koji njim idu. Dakle, to su dve mogućnosti ili što kaže Boža Knežević – čovek je biće kome može i Bog da se obraduje, a od koga može i đavo da se zastidi“.

Patrijarhov savet se ogleda u opredeljenju za uži, teži put. Put istrajnosti, skromnosti i dobrote, čak i kada je teško. Tuga, prema njegovim rečima, nije kraj, već deo testa koji se mora izdržati da bi se došlo do isceljenja i mira u duši.

Reči i delo Patrijarha Pavla

Patrijarhov život bio je najbolja ilustracija njegovih reči o uskom putu. On je birao skromnost i ne posedovanje kao put ka slobodi duše. Ljudi su ga sretali u gradskom prevozu ili dok je sam popravljao svoje cipele, što je za mnoge bilo šokantno, ali to je bila suština njegove mudrosti:

On je shvatao da prevelika vezanost za materijalno stvara širok put očaja i tuge. Stoga je namerno birao jednostavnost.

Nije bežao od fizičkog posla, jer rad daje svrhu i mir, a udaljava čoveka od besposlice i žalosti.

Njegovo poverenje da će se „spasiti tuge“ dolazilo je iz uverenja da je skroman život pod zaštitom, što je najjači lek za strah i brigu.

Time nam je pokazao da se isceljenje duše ne pronalazi u spoljašnjim stvarima, već u izboru unutrašnjeg mira i strpljenju. Patrijarh Pavle nas je učio da je istinski lek za tugu unutrašnja snaga i izbor. Ljudska duša je, kako je govorio, vredna najveće radosti, ali se mora izboriti sa iskušenjima.

Njegov najmudriji savet je, dakle, u strpljenju: izdržite tugu, jer ona ima rok trajanja, a vaša vera i dobrota su trajni.

Mir je u izboru

Kada vas savlada bol i čini vam se da tuzi nema kraja, setite se da su reči Patrijarha Pavla zapravo poruka o istrajnosti. Izdržite i birajte skroman put, jer svaka nevolja prođe.

Njegova mudrost je mnogima bila jedini pravi lek za tugu – podsećanje da se snaga koju tražite već nalazi u vama.

