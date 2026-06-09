Patrijarh Pavle je u nekoliko reči objasnio suštinu porodice: „Ko se ovoga drži, ne može zalutati“

Patrijarh Pavle je porodicu sveo na jednu rečenicu o davanju, a ne uzimanju. Pročitajte zašto ona danas zvuči pobunjenički.

Patrijarh Pavle je decenijama nosio iste cipele i sam ih krpio, a o porodici je govorio rečenicama koje bi stale na dlan. Najpoznatija glasi: ko se ovoga drži, ne može zalutati. To „ovo“ nije bilo nikakvo tajno pravilo, nego nešto što većina nas izvrne naopako svakog dana za stolom.

Suština je bila prosta do bola. Porodica opstaje kada svako gleda šta može da da, a ne šta može da uzme. U trenutku kada počnemo da brojimo ko je više oprao sudova i ko je manje rekao „hvala“, kuća počinje da škripi.

Patrijarh to nije objašnjavao kroz teologiju, nego kroz svakodnevicu.

Zašto reči patrijarha Pavla danas zvuče skoro buntovno

Čitava kultura nas uči suprotno. Postavi granice, traži svoje, nemoj da budeš naivan. Davanje bez računice zvuči kao gubitnička taktika u svetu gde se sve meri lajkovima i uslugama za uzvrat. Baš zato rečenica patrijarha Pavla i seva, jer ide protiv struje.

Najveći problem nije sebičnost. Problem je tihi knjigovodstveni um koji se uključi čim sednemo za sto. „Ja sam juče, pa neka sad ona.“ Taj račun niko ne potpisuje naglas, ali se osećaju kamate. Patrijarh je upravo taj račun predlagao da pocepate.

Šta tačno znači „ko se ovoga drži, ne može zalutati“

Znači da merilo nije pravda u sitnom, nego smer u kome je okrenuto srce. Onaj ko prvi ustane, prvi oprosti i prvi ćuti kad bi mogao da dobaci, taj je već na pravom putu, makar i pogrešio u detaljima.

Probajte jedan eksperiment ove nedelje. Sledeći put kad osetite da je red na nekog drugog da uradi nešto kod kuće, uradite to vi i nemojte to nikom da pomenete. Ni jednom reči. Patrijarhova mudrost se ne dokazuje govorom, nego u utorak uveče kad niko ne gleda.

Skromnost koja nije bila gluma

Čovek koji je gradskim prevozom išao kroz Beograd i sam prao svoju mantiju nije imao potrebu da glumi smernost. Baš zato su reči patrijarha Pavla imale težinu.

Nije propovedao odricanje sa visine, nego je živeo tačno onako kako je govorio drugima.

To je deo koji najčešće promašimo. Mislimo da je porodični mir pitanje velikih gestova, godišnjih odmora i skupih poklona. Porodica po patrijarhu Pavlu stoji ili pada na sitnicama, na tome ko će naliti vodu pre nego što neko zatraži.

Jedna mala promena koja menja atmosferu u kući

Prestanite da vodite evidenciju. Doslovno. Čim primetite da u glavi računate ko je koliko dao, prekinite tu misao kao što biste prekinuli alarm ujutru.

Patrijarh Pavle je verovao da se dom ne drži na pravdi, nego na velikodušnosti koja ne traži priznanicu.

Nije naivno. Naivno je misliti da će vam stalno merenje doneti blizinu. Ljubav koja se vaga na kantaru prestaje da bude ljubav i postaje trgovina. A trgovina za kuhinjskim stolom retko završi dobro.

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