Patrijarh Pavle znao je lek za tugu: Njegovi mudri saveti mnogima su pomogli da izleče dušu

„Tuga ne traje zauvek i onaj ko izdrži do kraja, taj će se spasiti“

Patrijarh Pavle ušao je u istoriju srpskih patrijarha kao jedan od najskromnijih i najnekonvencionalnijih velikodostojnika koji su mnogo učinili za pravoslavlje.

Voljeni patrijarh živeo je skromno, baš kako hrišćanska vera propoveda i zahteva, a ostale su zabeležene mnoge priče i primeri njegovog odnosa prema ovozemaljskom.

Nikada nije imao automobil, ni mobilni telefon, nije gledao televiziju ni čitao novine.

Ustajao je rano i živeo po svim hrišćanskim pravilima, a nije mu bio problem nijedan fizički posao. Vozio se gradskim prevozom, a ostale su zabeležene mnoge anegdote koje samo potvrđuju da je zaista živeo u skladu sa onim šta je govorio.

Patrijarh Pavle je jednom prilikom rekao da tuga ne traje zauvek i da onaj ko izdrži do kraja, taj će se spasiti tuge.

„Taj put je tesan i uzak i tesna su vrata što vode u život. A kako su široka vrata i širok put što vodi u propast, mnogo je njih koji njim idu. Dakle, to su dve mogućnosti ili što kaže Boža Knežević – čovek je biće kome može i Bog da se obraduje, a od koga može i đavo da se zastidi“, prenosi Nportal.

