Pazite se: Ovih 5 znakova otkriće da li imate toksičnu i pasivno-agresivnu osobu u životu

Kada se nađete u društvu pasivno-agresivnih i toksičnih ljudi, često vam se čini kao da hodate po minskom polju. Možda osećate da nešto nije u redu, ali vam je teško da precizno imenujete problem.

Međutim, postoje jasni signali koji će vam pomoći da prepoznate ovakvo ponašanje čim se pojavi.

1. Nepredvidivo ignorisanje

Pasivno-agresivna osoba će ponekad u potpunosti zanemariti vaše komentare ili pitanja, dok će ih drugi put prihvatiti bez problema. Ovaj neujednačen stav ostavlja vam utisak da lično ciljano „šalje poruku“ ili je pak reč o grešci.

2. Ubitačni komplimenti

Na prvi pogled, ovaj tip komplimenata deluje kao pohvala, ali pri bližem razmatranju otkrivate skriveni cinizam. Obično se radi o poređenju u kojem ste vi, navodno nehotice, predstavljeni kao inferiorni u odnosu na treće osobe.

3. Mrzovoljno ponašanje

Umesto da se začas uključe u razgovor ili barem pristojno nasmeju, pasivno-agresivne osobe često ostaju ozbiljne i nezadovoljne. Kritikuju sve oko sebe, a ambijent čine napetim, kao da je sve njihova zarada.

4. Tvrdoglavo kažnjavanje

Tvrdoglavost sama po sebi nije loša, ali kada se koristi za namerno izazivanje nelagodnosti, postaje oružje. Ovakve osobe će bespotrebno zauzdavati raspravu ili vas „kažnjavati“ insistirajući na svojim stavovima samo da bi vas iznervirale.

5. Stalno odlaganje obaveza

Izbegavanje obavljanja osnovnih zadataka ili konstantno „obaviću to sutra“ obeležja su takvog profila. Ovo odlaženje u nedogled nije slučajnost, već namera da vas pasivno sabotiraju ili natovare krivicu na vas.

Suočavanje s pasivno-agresivnim ponašanjem nije jednostavno. Najefikasnije je ne hraniti se njihovim pritiscima i ostati smiren. Ako se ponašanje nastavi i ugrožava vaše mentalno zdravlje, razmislite o tome da napravite distancu—bilo da je u pitanju posao ili privatni odnosi.

