Pazite šta pišete: 7 stvari koje nikada ne bi trebalo da delite sa ChatGPT-om

Veštačka inteligencija pamti sve što joj kažete. Saznajte 7 informacija koje nikada ne smete da ukucate u ChatGPT!

Veštačka inteligencija ušla je u svaku poru društva, a većina korisnika ni ne primeti koliko ličnih podataka u žurbi prosledi chatbotu. Brzina je tu, ali rizik takođe. Ono što jednom završi u prozoru za razgovor, više nije samo vaše.

Zašto je veštačka inteligencija opasnija nego što mislite

Alati poput ChatGPT-a, Geminija ili Perplexityja postali su deo posla i privatnih obaveza. Čak i kada ih ne otvarate direktno, u pozadini servisa koje koristite verovatno radi neki AI model. Praktično, ali ne i bezopasno.

Problem nastaje u trenutku kad u želji za brzinom unesete podatke koji ne smeju da napuste vaš lični ili poslovni okvir.

Chatbot nije osoba, ali ga tretirajte kao potpunog stranca na ulici. Nepoznatom čoveku ne biste dali matični broj, pa zašto biste mašini?

1. Lični podaci

Ime i prezime, kućna adresa, JMBG, broj lične karte ili pasoša, plus fotografije tih dokumenata, nemaju šta da traže u AI sistemu. Ako pišete biografiju, tražite prazan šablon. Stvarne podatke upišite sami, lokalno.

2. Finansijske informacije

Brojevi kartica, bankovni računi, podaci za e-bankarstvo i pregled imovine ne idu u chat. Kada tražite savet o kreditu ili porezu, izmislite primer. Cifre neka budu okvirne, nikad stvarne.

3. Lozinke i pristupni podaci

Ovo je crvena linija. Korisničko ime i šifru ne dajete ni najboljem prijatelju, a kamoli sistemu koji uči iz unosa. Ključeve od stana ne ostavljate strancu, isti princip važi i ovde.

4. Intimne i porodične teme

Zdravstvene muke, porodični sukobi, glasine, lične krize, sve to ostavite za ljude od poverenja. AI nije terapeut niti prijatelj, iako zvuči razumevajuće. Ono što napišete može završiti u trening podacima.

5. Poverljivi poslovni dokumenti

Mnogi zaposleni ubacuju interne ugovore, prototipove i poslovne planove u ChatGPT da skrate posao. Zvuči efikasno. U praksi je to curenje poverljivih informacija. Sve više kompanija blokira AI alate na službenim uređajima, i to s razlogom.

6. Sumnjivi i neprimereni upiti

Šala o tome kako se nekoga „rešiti“ nije bezopasna. Sistemi obično ne odgovaraju na takve zahteve, ali sumnjivi unosi mogu biti naknadno analizirani po pravilima platforme. Ne testirajte granice.

7. Medicinski podaci i simptomi

Sve više ljudi koristi AI kao zamenu za guglanje simptoma. Pojam možete tražiti slobodno, ali svoje stanje ne opisujte detaljno. Umesto „imam ovaj problem“, postavite pitanje uopšteno: koje vežbe se preporučuju osobi u tridesetim godinama sa išijasom.

Jednostavan test pre nego što kliknete „pošalji“

Pre slanja poruke veštačkoj inteligenciji, postavite sebi jedno pitanje: da li biste pristali da taj tekst sutra osvane javno na portalu? Ako vam se stomak zgrči, brišite i preformulišite. To je najbrži filter koji postoji.

Koju ste informaciju nekada nesvesno podelili sa AI alatom, a sada vam je žao? Napišite u komentarima, neka i drugi nauče iz toga.

