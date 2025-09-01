Pet poslova budućnosti koje stvara veštačka inteligencija – plate će biti astronomske

Veštačka inteligencija ubrzano menja tržište rada, donoseći potpuno nova zanimanja sa primamljivim zaradama. Stručnjaci iz industrije ističu da će ove pozicije uskoro postati najtraženije u svetu tehnologije i poslovanja.

Inženjer za promptove

Ovaj specijalista kreira precizne instrukcije za AI modele kako bi dobio što tačnije i relevantnije rezultate. Potrebne su vrhunske jezičke i analitičke veštine, a očekivane godišnje zarade kreću se od 80.000 do 150.000 evra.

Trener veštačke inteligencije

Treneri AI sistema anotiraju i ocenjuju podatke, „uče“ modele da pravilno razumeju jezik i slike. Rad uključuje rad sa velikim skupovima podataka i kontinuirano usavršavanje algoritama, uz plate između 70.000 i 120.000 evra.

Specijalista za etiku AI

Kako bi se izbegle zloupotrebe i pristrasnost, ova uloga definiše pravila, standarde i procedure za odgovornu upotrebu veštačke inteligencije. Pozicija zahteva pravno-etičko iskustvo i donosi zarade od oko 60.000 do 100.000 evra godišnje.

Menadžer ljudsko-AI tima

Ovaj profesionalac usklađuje timove stručnjaka i AI alate, optimizujući procese i maksimizirajući produktivnost. Kombinujući projektni menadžment i razumevanje tehnologije, plata doseže od 90.000 do 140.000 evra.

Dizajner digitalnih dvostruka

Digitalni dvostruki proizvode virtuelne kopije fizičkih objekata ili procesa za simulaciju i analizu. Zadužen je za 3D modele, senzorske integracije i analitiku podataka, sa očekivanom zaradom između 100.000 i 160.000 evra.

Ove karijere pokazuju da će stručnjaci koji savladaju novu tehnologiju i razviju specijalizovane veštine brzo postati nezamenjivi na tržištu rada. Veštačka inteligencija ne samo da menja industrije, već stvara prilike za one spremne da uskoče u svet inovacija.

