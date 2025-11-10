Pet pravila po kojima žive srećni ljudi: Ako ih poštujete neće vam trebati novac da biste bili srećni

Životna sreća se ne kupuje! Naučite 5 pravila po kojima žive srećni ljudi i uverite se da vam novac neće trebati za potpunu ispunjenost!

Psiholog otkriva suštinu – srećni ljudi se ne opterećuju novcem. Primenite ovih pet pravila i uverite se: za istinsku sreću, novac vam neće trebati!

„Kada sanjate o srećnijoj budućnosti, verovatno zamišljate sebe kako ste zadovoljni onim što imate. Možda se vidite u novoj kući ili u luksuznom životu, ali u stvari, vi zamišljate zadovoljstvo tim stvarima. Ne zamišljate samo bogatstvo, već osećaj ispunjenosti“, kaže psiholog Morgan Hausel.

„To je osećaj koji svi jurimo. Međutim, kada stvarnost ne ispuni očekivanja, to je često zato što, čim dobijemo nešto novo, odmah želimo nešto novo“, objašnjava Hausel u tekstu za „MakeIt„.

Tokom istraživanja i pisanja knjige (The Art of Spending Money: Simple Choices for a Happier Life) „Umetnost trošenja novca: Jednostavni izbori za srećniji život” Hausel primetio da potraga ka većoj sreći zapravo vodi ka manjoj.

Evo šta je napisao o potrazi za srećom.

Uvek postoji lepota u običnom

Francuski pisac Marsel Prust ispričao je priču o mladiću opsednutom životom bogatih i moćnih. Prust mu je savetovao da umesto toga proučava rad umetnika Žana Simeona Šardena, slikara koji je prikazivao prizore iz svakodnevnog života, hranu, životinje, prirodu. Poenta je bila da nauči da ceni ono što već ima ispred sebe, umesto da čezne za životom koji nema.

„Kada hodaš po kuhinji, reci sebi: Ovo je zanimljivo, ovo je veličanstveno, ovo je lepo, kao Šarden”, napisao je Prust.

Pouka je jasna: nauči da ceniš ono što ti je već pred očima, umesto da se opterećuješ onim što ti nedostaje. To važi i za novac, možda više nego za bilo šta drugo.

Najsrećniji ljudi nisu najbogatiji – oni su najzadovoljniji

Najsrećniji ljudi koje poznajem nisu nužno najbogatiji, najzdraviji, najlepši ili najuspešniji. To su oni koji mogu iskreno da kažu: „Zadovoljan sam onim što imam i onim ko sam.”

Neki od njih žive materijalno raskošno, troše mnogo i vole luksuz. Ali često pomislim na baku svoje supruge, koja je tri decenije provela u penziji sa veoma malo novca, živela je samo od male državne pomoći. Tehnički, bila je na ivici siromaštva. Ali bila je potpuno zadovoljna svojim malim vrtom i knjigama iz biblioteke.

Imala je malo, ali je želela još manje. I bila je jedna od najsrećnijih osoba koje sam ikada upoznao.

Što više želiš ono što nemaš, to više naglašavaš da sada nisi srećan

Kod većine ljudi postoji hijerarhija želja i potrošnje:

Ako nešto ne želiš i nemaš, ne razmišljaš o tome.

Ako nešto želiš i imaš, osećaš se zadovoljno.

Ako nešto želiš i nemaš, možda se osećaš motivisano.

Ako nešto želiš, ali ne možeš da imaš, to te izluđuje.

Što pre budeš mogao da pogledaš oko sebe i iskreno kažeš: „Ovo je dovoljno”, bez obzira na visinu prihoda ili stil života, shvatićeš da si bio bogat sve vreme.

Niska očekivanja stvaraju psihološko bogatstvo

U životu sam upoznao nekoliko milijardera, nijedan od njih nije bio srećan kao baka moje supruge. Razlog je jasan: njena skromna očekivanja davala su joj dubok osećaj zadovoljstva, a to zadovoljstvo se pretvaralo u psihološko bogatstvo koje mnogim najbogatijima na svetu nedostaje.

Psihološko bogatstvo je izuzetno važan pojam, a kada je reč o novcu, ono zavisi upravo od pravih očekivanja.

Sva sreća u životu je razlika između očekivanja i stvarnosti

Osoba koja ima sve, ali želi još više, oseća se siromašnije od one koja ima malo, ali ne želi ništa više.

Da li može biti drugačije?

To nije poziv da živite kao asketa. Možete imati veliku kuću, skup automobil, ići na luksuzna putovanja, i pritom biti zadovoljni svime time, zahvalni na onome što imate i bez potrebe za još.

To može biti izuzetno ispunjen život. Ključ je u spoznaji da je sreća stanje u kojem ništa ne nedostaje, bez obzira na to kakav život živite.

(Nova.rs)

