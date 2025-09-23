Pet proizvoda koje lopovi najčešće kradu iz supermarketa — neće vam se svideti razlog

Rast inflacije znači da novac građana sve manje vredi prilikom kupovine osnovnih životnih namirnica, a sve to takođe i povećava krađe u supermarketima, što direktno pogađa i trgovce i kupce. Kao odgovor, prodavci pojačavaju sigurnosne mere, a troškovi preventivnih koraka često se preliju na cenu proizvoda na polici.

Zašto krađe rastu

S porastom cena, posebno osnovnih proizvoda, neki kupci pribegavaju krađama, a trgovci su primorani uvesti dodatne mere zaštite koje podižu troškove poslovanja. Najugroženiji su sektori kao što su supermarketi i apoteke, gde su artikli lične higijene i prehrane često meta.

Top 5 najčešće kradenih proizvoda

Lista kompanije Nextop, koja je analizirala više od 10.500 prodajnih mesta, pokazala je pet proizvoda s najvećim brojem krađa: pivo, mleko, čokolade, energetska pića i kafa.

Zašto se kafa našla na listi

Kafa se izdvojila zbog velikog poskupljenja u poslednjih 12 meseci — prema zvaničnim indeksima njen rast cena dosegao je značajne procente, što je povećalo interes krađa upravo za taj proizvod. S manjkom dostupnih opcija i većim cenama, rizik da će trgovci dodatno ograničiti ponudu ili pojačati zaštitu raste.

Izazov za trgovce i potrošače

Trgovcima ostaje težak zadatak: kako efikasno zaštititi robu, a da pritom ne opterete kupce dodatnim troškovima. Kupci, s druge strane, trpe posledice kroz više cena i moguće smanjene opcije u prodavnicama.

