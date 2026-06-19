Ovo piće hidrira bolje od vode, a sigurno ga imate u kući i spas je za letnje vrućine

Piće koje hidrira bolje od vode stoji vam u frižideru, a po 38 stepeni vas drži duplo duže. Saznajte koje je i probajte ga već danas.

Obično mleko hidrira bolje od vode i ostaje u telu znatno duže, a sigurno ga već imate u frižideru. Zvuči naopako, jer nas odmalena uče da je obična čaša jedina prava odbrana od žege.

Na 35 stepeni, kada vam se majica lepi za leđa već u devet ujutru, tečnost prođe kroz vas za nekoliko minuta. Mleko se zadržava. Razlog je jednostavniji nego što mislite.

Zašto mleko ostaje u telu duže od vode?



Voda prolazi kroz vas kao kroz levak. Sa druge strane, mleko sadrži prirodne šećere, soli i belančevine – zbog ovog sastava ono se sporije prazni iz želuca i polako, kap po kap, otpušta tečnost u krvotok.

Studija objavljena u časopisu „American Journal of Clinical Nutrition“ pokazala je da napici sa malo šećera i soli, poput mleka, ostaju u organizmu duže od čiste vode.

Kako se pravilno pije za maksimalno osveženje?

Najbolje radi hladno polumasno mleko, i to oko dva i po decilitra nakon boravka na suncu.

Evo zašto je procenat masti važan na 35+ stepeni:

Punomasno mleko je preteško za stomak kada je napolju vrelo.

Obrano (nemasno) mleko nema dovoljno onih sastojaka koji zadržavaju tečnost u organizmu.

Savet: Držite ga na vratima frižidera i sipajte u čašu sa par kockica leda. To je daleko bolji i zdraviji spas od kupovnih sokova punih šećera koji samo pojačavaju žeđ.

Šta sa onima koji ne podnose laktozu?

Mleko bez laktoze radi potpuno isto, jer su njegove belančevine i soli nepromenjene. Ako vam ni to ne odgovara, spas potražite u tradiciji: kefir i razblaženo kiselo mleko sa prstohvatom soli daju sličan efekat.

Uostalom, domaća varijanta naših baka – jogurt razmućen sa malo hladne vode i mrvicom soli – vekovima je služio kao proveren napitak za preživljavanje po najvećoj žezi.

Zaključak je jasan: Voda jeste osnova svega, ali ako želite osveženje koje se ne „prolije“ kroz vas za pet minuta, mlečni sastojci po tropskim vrućinama drže organizam hidriranim duplo duže.

Greška koju pravi skoro svako

Najveći problem leti zapravo nije nedostatak vode – problem je što je pijemo prebrzo i previše odjednom. Telo u tom ritmu ne stigne da iskoristi tečnost i sve se ekspresno završi u bešici. Zato pijte sporije, gutljaj po gutljaj, i u toku dana ubacite onaj jedan „obrok tečnosti“ koji provereno hidrira bolje od vode i duže se zadržava u organizmu – poput čaše hladnog mleka uz sezonsko voće.

Važna napomena: Ako imate problema sa bubrezima, šećerom ili pritiskom, obavezno se konsultujte sa lekarom pre nego što drastično menjate navike u unosu tečnosti.

Za sve ostale, hladna čaša iz frižidera je daleko jeftiniji, prirodniji i pametniji spas za letnje vrućine od skupih izotoničnih napitaka u šarenim flašama.

Da li mleko može da zameni vodu tokom dana?

Ne u potpunosti, ali jedna do dve čaše dnevno odlično dopunjuju unos vode i drže vas dehidriranim duže po vrućini.

Koje mleko je najbolje za leto?

Hladno polumasno mleko najbolje gasi žeđ, jer ima dovoljno minerala, a nije preteško za stomak po vrelom danu.

Da li deca smeju ovaj napitak po vrućini?

Smeju, hladno mleko je odlična zamena za zaslađene sokove i pomaže im da ostanu hidrirana tokom igre napolju.

A vi, šta pijete kad živa pređe 35 i flaša vode više ne pomaže? Napišite u komentarima.

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