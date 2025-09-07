Piće koje uništava bubrege, a Srbi ga piju kao vodu: Stručnjaci savetuju da ga potpuno izbacite iz kuće

Svaki put kada popijete ovo popularno piće, vaši bubrezi trpe nevidljivu štetu. Većina ljudi ga konzumira svakodnevno, a da ne shvata rizike. Pre nego što sledeći put napunite čašu, saznajte zašto stručnjaci upozoravaju na hitno izbacivanje iz kuće.

Nevidljiva opasnost

Gazirani napici sa visokim sadržajem šećera mogu delovati bezopasno, ali studije pokazuju da njihova redovna konzumacija drastično povećava rizik od oštećenja bubrega i bubrežnih kamenaca. Fosforna kiselina i šećer oštećuju krvne sudove u bubrezima i povećavaju rizik od dijabetesa.

Ko je najugroženiji

Osobe sa dijabetesom, hroničnim bubrežnim problemima ili porodičnom predispozicijom za bolesti bubrega moraju posebno da budu oprezne. Čak i povremena konzumacija može biti opasna i dugoročno oštetiti bubrege.

Kako zaštititi bubrege

Potpuno izbacite gazirane napitke iz doma.

Birajte običnu vodu kao glavno osveženje.

Pratite unos šećera i fosforne kiseline u drugim namirnicama i pićima.

Redovno proveravajte funkciju bubrega kod lekara.

Ne čekajte da bude kasno

Svaka čaša gaziranog pića koja prolazi nezapaženo može postepeno oštetiti vaše bubrege. Zaštitite svoje zdravlje dok još možete – vaši bubrezi ne čekaju.

Uklonite ovo piće iz kuće već danas i sačuvajte zdravlje bubrega pre nego što bude prekasno.

