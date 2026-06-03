Piće koje uništava bubrege pijete bez razmišljanja, a gore je od rakije: Nefrolozi ga decenijama izbegavaju iz jednog razloga

Piće koje uništava bubrege krije se u svakom frižideru, a Srbi ga gutaju po pola litra dnevno. Pogledajte šta zaista radi telu.

Piće koje uništava bubrege ne nalazi se u kafani, već u automatu na pumpi. Mlade limenke sa krilima, slatka gaziranja sa veštačkim šećerom i ledeni čajevi po dva litra dnevno tiho rade ono što rakija ne stigne za godinu dana. Bubrezi nemaju nerve koji bole, pa ćutke trpe dok ne otkaže oko 60 odsto funkcije.

Zašto je energetsko piće gore od jedne čašice rakije

Jedna limenka od 500 mililitara nosi koliko i četiri espresa kofeina, plus taurin, plus oko 13 kašičica šećera. Pijete je hladnu, brzo, često na prazan stomak pre treninga ili posle smene. Bubrezi tada moraju da filtriraju ogroman udar tečnosti pune stimulansa, a krvni pritisak skoči i ostane gore satima.

Alkohol, koliko god bio loš, telo zna da prepozna. Piće koje uništava bubrege prolazi ispod radara jer ga doživljavate kao osvežavajuće piće, ne kao otrov. Tu je trik koji svi previđaju, niko ne broji koliko ih popije nedeljno.

Koje piće najviše šteti bubrezima

Najviše bubrezima škode energetska pića sa visokim sadržajem kofeina, šećera i taurina, naročito kada se konzumiraju svakodnevno, na prazan stomak ili u kombinaciji sa alkoholom i fizičkim naporom.

Tri simptoma koja Srbi ignorišu dok ne bude kasno

Pena u mokraći koja ne nestaje, otoci oko očiju ujutru i bol u donjem delu leđa koji pripisujete dušeku. Bubrezi šalju tihe signale, a vi ih lečite čajem od peršuna sa Jutjuba. Kada se pojavi povišen kreatinin u krvi, oštećenje je već uveliko počelo i teško se vraća unazad.

Mladi između 20 i 35 godina sve češće završavaju na dijalizi, a lekari kao zajednički imenitelj nalaze upravo redovnu konzumaciju energetika. Nije rakija, nije pivo. To su limenke koje stoje pored kase.

Napitak štetan za bubrege krije se i u „zdravoj“ polici

Ledeni čaj u flaši od dva litra koji nosite sa sobom na posao izgleda nevino. U njemu se krije sirup glukoze i fruktoze koji bubrezi tretiraju kao šećernu vodu, plus oksalati iz crnog čaja koji vremenom prave kamen. Pijete ga umesto vode i mislite da ste hidratisani.

Dijetalna gazirana pića sa aspartamom i fosfornom kiselinom takođe ne prolaze nekažnjeno. Fosforna kiselina vezuje kalcijum i tera bubrege na prekovremeni rad. Prema podacima koje navodi pregled objavljen u časopisu „Clinical Journal of the American Society of Nephrology“, redovna konzumacija kola napitaka može biti povezana sa povećanim rizikom od hronične bolesti bubrega.

Šta da pijete umesto toga, a da ne bude dosadna voda

Voda sa kriškom limuna i prstohvatom soli ujutru radi više nego skup detoks. Limunska kiselina razbija kristale koji prave kamen, a malo soli vraća elektrolite koje ste izgubili tokom noći. Domaća limunada bez šećera, voda sa krastavcem, slabi nane čaj – to su pića koja bubrezi ne registruju kao napad.

Pravilo dve litre vode dnevno nije marketing. Ako vam je mokraća tamno žuta posle podneva, kasnite sa unosom. Bubreg voli dosadu, ravnomeran ritam i čistu tečnost bez šećera.

Kada da odete kod lekara, a ne kod komšinice

Ako pijete više od dve limenke energetika nedeljno duže od godinu dana, tražite analizu krvi sa kreatininom i ureom. Kratak ultrazvuk košta manje od jedne večere napolju. Sačekati prvi napad bola znači da ste već izgubili dragoceno vreme.

Koliko energetika ste popili ove nedelje, a da niste ni primetili? Napišite u komentarima, biće zanimljivo videti brojke

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