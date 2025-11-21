Pishopate se uvek odlučuju za samo jedan tip automobila – a kakav vi vozite?

Studija sugeriše da postoji veza između izbora glasnih automobila i određenih karakteristika ličnosti, posebno kod psihopata.

Profesorka Džuli Aitken Šermer sa Vestern univerziteta u Londonu, Ontario, došla je na ideju za istraživanje dok je šetala svog psa blizu kampusa.

Anketa je obuhvatila 529 studenata osnovnih studija. Oni su bili pitani o svojim preferencijama vezanim za bučne automobile. Takođe, i da li bi modifikovali svoje automobile kako bi bili glasniji. Pored toga, svaki ispitanik je morao da popuni kratki test ličnosti Dark Tetrad (SD4), dizajniran da prepozna narcizam, sadizam, psihopatiju i makijavelizam.

Istraživanje je pokazalo snažnu vezu između preferencija za bučne automobile i osobina poput sadizma i psihopatije, umesto očekivanog narcizma.

Profesorka Aitken Šermer objašnjava da ovo može ukazivati na bešćutno zanemarivanje tuđih osećanja i zadovoljstvo u izazivanju straha kod drugih ljudi.

Važno je napomenuti da je studija bila ograničena na studente jednog univerziteta. Rezultati nisu uzeli u obzir mišljenja ljubitelja automobila koji se bave kolekcionarstvom i modifikacijom automobila.

