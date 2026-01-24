Pismo čistačice na odlasku u penziju godinama se prepričava: U životu je bitno samo jedno!

Žena koja je 35 godina svog života provela radeći kao čistačica, odlučila da dan pre odlaska u penziju svojoj šefici otvoreno kaže sve

Kroz višedecenijski radni staž ljudi se susreću sa najrazličitijim situacijama i ljudima. Tako je jedna žena koja je 35 godina svog života provela radeći kao čistačica, odlučila da poslednji dan pre odlaska u penziju svojoj šefici otvoreno kaže da bi trebalo da se prema svojim zaposlenima odnosi sa više poštovanja.

Ovim gestom, žena koja je odlučila da ostane anonimna zadivila je britansku javnost pošto je njeno pismo dospelo u medije. Pismo je ubrzo postalo viralni hit na društvenim mrežama.

“Pozdrav moje dame, sutra će biti moj zadnji radni dan. Pripremila sam materijale za čišćenje za koleginicu koja će me zameniti. Odlazim nakon što ste se, šefice, odnosili agresivno i okrutno prema meni. To je samo odraz vašeg karaktera. Želim da zapamtite sledeće: U svetu u kojem možete biti bilo ko, budite pristojni”, stoji u pismu, koje prenosi Mirror.

Pismo je podelila njena ćerka uz poruku:

“Zbog ovoga volim svoju majku. Radila je kao čistačica 35 godina i danas je odlučila da stane na kraj groznom poslodavcu i da svima pokaže kakva je. Uživaj u penziji”

And this is why I love my mum. She’s been cleaning banks for 35 years and today walked out with this lovely note left for that awful manager. Happy retirement Mum – always have the last laugh eh! 💚☺️ #Tada pic.twitter.com/u8G73MTPMA — Joe 🏳️‍🌈 (@joecousins89) April 30, 2021

Više od 135 hiljada ljudi lajkovalo je njenu objavu, a mnogi su podelili i svoja slična iskustva.

“Bravo za nju! Moj tata je 30 godina radio kao domar u školi i trpeo poniženja od drugih kolega”, napisala je jedna žena.

“Odgajana sam u porodici u kojoj su me učili da je svaki posao vredan poštovanja. Bio neko čistač ili vlasnik nekog preduzeća, svejedno, svi su oni podjednako vredni i zaslužuju da budu tretirani s poštovanjem. Bravo za tvoju mamu”, komentarisala je druga žena.

