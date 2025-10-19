Platila sobu s bajkovitim pogledom pa pokazala šta je dobila, snimak je epski!

Influenserka Klarisa Murđa putovala je Evropom pa odlučila da tokom boravka u Italiji dodatno doplati za hotelsku sobu s pogledom na more.

Ali kad je stigla, umesto spektakularnog pogleda, dočekalo je nešto sasvim drugo.

Nakon što je pomerila zavesu i izašla na balkon, otkrila je da se radi o prevari jer je neko na zid susedne zgrade nalepio ogroman bilbord koji prikazuje more i jedrilicu.

„Niko me dosad nije ovako prevario“, napisala je u komentarima ispod videa koji je prikupio 3.2 miliona pregleda i brojne komentare.

„Ovo je tačno nešto što bi se meni dogodilo“, „Žao mi je, ali ovo je urnebesno“, „Čak ni moj bivši nije ovoliko lagao“,“Barem su kreativni“ i „Zato ja uvek pregledam lokaciju hotela pre nego rezervišem sobu“, samo su neki od komentara.

