Po čemu se pametna žena razlikuje od mudre? Ovih 8 životnih situacija to najbolje pokazuje

Mnoge žene smatraju veličinu mozga – svojim glavnim adutom, međutim da bude pametna i da se trudi da uvek bude u pravu – najveća je glupost u životu žene.

​“Sećam se kako sam ranije dokazivala da sam u pravu. Suprugu, majki, prijateljima. Posebno zadovoljstvo mi je bilo da i ukažem mužu da nije u pravu. Moj ego je rastao ogromnim tempom – jer sam ja najpametnija. I uvek sam u pravu.

To me nije dovelo ni do čega dobrog. Bili smo na ivici razvoda, ali čak ni tada nisam razumela da je to cena za moju pamet. Da su baš moje pridike i ispravljanje, to jest moja želja da sporim, dokazujem i lečim muža – uništili naš odnos.

Ali sada sam shvatila da je da budem pametna i trudim se da uvek budem u pravu – bila najveća glupost u mom životu. Zbog samo jedne pravote u mom životu je uništeno mnogo odnosa.

Muž mi je povremeno ukazivao na to, da ga moja želja da budem u pravu, lišava svake želje da se brine o meni.

A šta da radim? Lobotomija? I dalje da pametujem? Ili da naučim da budem mudra? Izabrala sam drugu opciju.

Biti pametna žena – je dobro. Ali, je još bolje – biti mudra!“

Evo 8 životnih situacija, koji će vam pokazati po čemu se pametna žena razlikuje od mudre, piše Bebamur:

1. Ako je muž napravio grešku

Pametna žena kad otkrije grešku muža, digne nos. I podseti ga da ga je upozorila o tome.

​Mudra žena – podrži ga, ohrabri, ponekad se pravi da ništa nije primetila.

2. U kriznoj situaciji

Pametna žena u kriznoj situaciji, uzima uzde i uči muža da živi ispravno.

​Mudra žena – mu suptilno ukazuje pravac i podržava u nameri da tuda ide.

3. Kada treba da se uči dete

Pametna žena će učiti decu matematici, bez obzira na sve.

​Mudra žena – vidi u svakom od njih ličnost.

4. U radnom kolektivu

Pametna žena na poslu će se truditi da bude bolja od drugih, da ne pravi greške. Pri tom većina kolega će se odnositi prema njoj veoma oprezno.

​Mudra žena će stvoriti u kolektivu atmosferu ljubavi i topline.

5. Pri želji da savetuje

​Pametna žena će se mešati u živote svoje odrasle dece, davati im netražene savete i uputstva, govoreći im kako da pravilno podižu svoju decu.

Mudra žena će dozvliti deci da dobiju svoje životno iskustvo i podržaće ih u svakoj situaciji.

6. U odnosu sa svekrvom

Pametna žena će se boriti sa uticajem svekrve, boriće se da uspostavi svoju nezavisnost od roditelja, svađati se sa njima zbog njihovih saveta.

Mudra žena će naučiti da se osmehuje, sluša ćuteći. I radi po svome. Sa ljubavlju.

​7. Kada želi da promeni svet

Pametna žena želi da promeni ceo svet, da prepravi sve ljude u okruženju.

Mudra žena će početi da menja sebe. I prihvatiće druge takvim, kakvi oni jesu.

8. Mišljenje o sreći

Pametna žena misli, da je srećan onaj ko je u pravu.

Mudra žena zna da je u pravu, onaj ko je srećan.

