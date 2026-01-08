Po patrijarhu Pavlu nema goreg greha od ovoga: Zbog njega duša večno luta i nikada neće pronaći svoj mir

Otkrivamo na koji je greh upozoravao patrijarh Pavle i zašto zbog njega duša večno luta bez nade za spas.

Iako ga već više od decenije nema među nama, njegove britke reči i danas odjekuju kao eho koji nas budi iz duhovnog dremeža. Vi, koji u tišini svoje sobe tragate za odgovorom na pitanje zašto nemir ne napušta vaše srce, setite se pouke najvoljenijeg srpskog pastira. Patrijarh Pavle nije samo govorio – on je video duboko u ponore ljudske prirode, tamo gde se krije ono što nas najviše razara.

Sujeta – tamnica u kojoj duša večno luta

„Sujeta je jedna strašna gordost, koren svakog zla i najveći srpski greh“, upozoravao je patrijarh. Kada dozvolite tom malom, a proždrljivom egu da preuzme kormilo Vašeg života, Vi dobrovoljno pristajete na prokletstvo. Sujeta nije samo mana; to je zid koji podižete između sebe i Boga, između sebe i ljudi. Tamo gde vlada sujeta, nema mesta za veru, a ljubav se gasi kao plamen na vetru. Zbog nje duša večno luta, zarobljena u sopstvenom gnevu i potrebi da uvek bude u pravu, dok joj pravi, istinski mir stalno izmiče.

Moral nije zabrana, već sloboda

Mnogi od Vas doživljavaju moral kao teret, kao niz pravila koja sputavaju. Ali patrijarh Pavle nas je učio istini koja oslobađa: „Moral nije ‘ne treba’, nego ‘neću’!“ Ta tiha pobeda nad sopstvenim nagonima i lukavstvom je jedini put ka spasenju. Građenje života na prevari, sitnim podvalama i tuđoj nesreći možda donosi trenutni sjaj, ali ostavlja večnu mrlju na obrazu. Zlo je uvek kratkog veka, a duša koja ga sledi osuđena je na beskrajna bespuća nemira.

Ljubav koja ne poznaje granice

Vi znate da se u ovom otuđenom svetu sve deli i smanjuje, osim jedne stvari. Ljubav je jedina vrlina koja raste što je više trošite. Patrijarh je naglašavao da je porodica poslednji svetionik koji nas čuva od potopa besmisla. Ko poštuje svoj dom i u njemu gaji ljubav, taj ne može zalutati.

Primenom ovih svetih principa, Vaša duša prestaje da bude lutalica. Svaki trenutak u kojem ste pobedili sopstvenu sujetu, svaki put kada ste oprostili umesto da osudite, Vi ste jedan korak bliže luci mira. Ne dozvolite da prođu godine pre nego što shvatite da se spokoj ne kupuje novcem, već čistoćom srca.

Podelite ove reči kao lekciju onima koje volite. Spasimo jedni druge od lutanja i vratimo mir tamo gde mu je oduvek bilo mesto.

