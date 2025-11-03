Počela je sezona slava: Da slavska sveća gori duže i ne kaplje, treba da uradite samo jednu stvar

Slavska sveća nije samo detalj — ona je tiha molitva, svetlost i znak poštovanja. Neizostavan deo slavskih običaja

Ali, mnoge domaćice brinu da li će im slavska sveća brzo izgoreti i da li će kapljati, što uglavnom zavisi od vrste voska od koje je sveća napravljena.

Nekada su domaćice potapale sveću u rastvor soli i vode koji sprečava da se vosak sliva sa sveće. Držale su sveću da tako prenoći, a onda je sutradan vadile iz zasoljene vode i puštale da se osuši na vazduhu pre nego što će je upaliti.

Danas postoji mnogo jednostavniji, a takođe delotvoran način da sprečite slivanje sveće i da ona duže traje. Sve što bi trebalo da uradite jeste da umotate sveću u običnu novinsku hartiju i stavite je u zamrzivač na 24 sata. Posle tog vremena izvadite sveću iz zamrzivača, skinite hartiju kojom je ona bila zaštićena i upalite je.

Sveća će tiho goreti, a vosak se neće slivati.

Slavska sveća je srce slave — a često je nema. Iako je jedan od najvažnijih simbola, slavska sveća se sve češće preskače. Bez nje, slava gubi svoju duhovnu dimenziju i postaje samo ručak sa gostima.

Zašto je slavska sveća neizostavna?

Zato što predstavlja svetlost, blagoslov i prisustvo svetitelja. Paljenje sveće je čin zahvalnosti i molitve, trenutak kada domaćin u tišini priziva mir u dom.

Kako pravilno upaliti slavsku sveću?

Postavite sveću u svećnjak, na sto pored slavskog kolača.

Pre paljenja, domaćin treba da se prekrsti i u tišini izgovori molitvu.

Sveća treba da gori tokom cele slave, a gasi se tek nakon što poslednji gost ode.

Ostatak sveće se ne baca — čuva se do sledeće godine ili se odnosi u crkvu.

Šta se dešava kad slavska sveća izostane?

Gostima možda neće biti čudno, ali domaćin oseća prazninu. Slava bez sveće je kao rođendan bez torte — formalno, ali bez duše.

Slavska sveća nije samo detalj — ona je tiha molitva, svetlost i znak poštovanja. Ako je preskočite, možda niko neće reći ništa, ali vi ćete znati da nešto fali.

Da li vi palite slavsku sveću svake godine? Podelite svoje običaje i trikove u komentarima — neka se tradicija ne zaboravi!

