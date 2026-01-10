Počeli su ‘Nekršteni dani’: Srbi u ovom periodu nesvesno prave grešku kojom prizivaju nesreću u dom

Nekršteni dani su, prema starom narodnom verovanju, najopasniji period u godini kada se „nebo otvara“, a zemljom tumaraju sile kojima se ne treba zamerati.

Mnogi danas odmahuju rukom na ove priče, ali ima tu nečega što se vekovima prenosilo s kolena na koleno.

Problem nastaje jer većina nas živi brzo i zaboravlja na stara pravila. Upravo u tom neznanju leži opasnost, jer se veruje da se jednom greškom može navući beda na vrat celoj porodici. Ako ste osećali neku težinu ili nelagodu ovih dana, možda ste nesvesno prekršili neki od drevnih zakona.

Zašto su nekršteni dani toliko opasni?

Ovaj period traje od Krstovdana do Bogojavljenja, a negde se računa sve do Svetog Save. Kažu da je to vreme kada Hristos još nije bio kršten, pa je zaštita zemlje oslabljena. Tada, prema pričama naših baka, karakondžule i nečastive sile vrebaju na svakom ćošku, tražeći koga će da prevare.

Najveća opasnost preti noću. Narod kaže da se u ovo vreme nikako ne sme izlaziti iz kuće kad padne mrak, osim ako baš ne gori pod nogama. A ako već morate, obavezno sa sobom ponesite čen belog luka ili neki osveštani predmet. Zlu ne trebalo, bolje je sprečiti nego lečiti.

Greška koju svi pravimo: Pranje i sušenje veša

Evo gde većina nas pada na ispita, a da nismo ni svesni. Žene često, u žurbi da završe kućne poslove posle posla, uključe mašinu kasno uveče. To je ogromna greška. Veruje se da se tokom ovih dana, a naročito noću, nikako ne sme prati veš, a još manje ostavljati da prenoći napolju na žici.

Stari su verovali da beli veš koji visi noću tokom ovog perioda služi kao mamac za zle duše. Ako ostavite odeću napolju, veruje se da će se u nju „uvući“ negativna energija ili bolest, koju ćete posle uneti u kuću i obući na sebe ili svoju decu. Zato, drage moje, korpu za veš ostavite za jutro, ništa neće pobeći.

Šta još nikako ne smete raditi?

Ne gledajte se u ogledalo noću: Veruje se da ogledalo može biti prolaz za onostrano u ove dane.

Ne bacajte đubre po mraku: Sa smećem se, kažu, izbacuje i sreća iz doma ako se to radi u nevreme.

Pazite na decu: Mališani su najosetljiviji, pa im u ove dane ne treba dozvoliti da viču ili prave preveliku buku nakon zalaska sunca.

Pamet u glavu i čuvajte svoj mir

Ne treba sada da živite u strahu i panici, ali malo opreza nije na odmet. Poštovanje ovih običaja nije samo praznoverje, već način da se očuva mir i harmonija u domu. Nekršteni dani brzo prolaze, a na vama je da ih ispratite kako dolikuje – tiho, skromno i u krugu porodice.

Zato, večeras preskočite velike poslove, skuvajte čaj, okupite ukućane i provedite mirno veče. Neke stvari mogu da sačekaju, a miran san i zdravlje nemaju cenu. Čuvajte se i ne izazivajte sudbinu!

