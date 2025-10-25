Počinje sezona slava: Kažu da ove stvari ne valja nositi kao poklon, ne brukajte se!

Sezona slava je pred nama, a večita dilema je – šta poneti domaćinu kao poklon?

Kad krenete u kupovinu poklona za domaćine kod kojih idete na slavu, ne zaboravite da postoje stvari za koje se veruje da ne bi trebalo da ih poklanjate, jer privlače negativnu energiju i neuspeh u život onog kome ih poklanjate!

1. Oštri predmeti

Makaze, noževi i drugi oštri predmeti kao magnet privlače negativnu energiju. Možete ih kupovati sebi, ali kao poklon drugome, ipak ne.

2. Ogledalo

Veruje se da je u ogledalima zarobljena magija i da ih zbog toga ne treba kupovati za poklon. Navodno, poklonjena ogledala donose nevolje u život onog ko ih dobije.

3. Medicinski uređaji

Merače, masažere i kućne terapije ne treba ni kupovati ni prihvatati kao poklon, jer se veruje da vam oni pogoršavaju zdravlje.

4. Posuđe

Ako želite da poklonite nekome šerpu ili šoljice, u svaki sud stavite po jedan novčić. Prazno posuđe donosi siromaštvo.

5. Sat

Kineski mudraci veruju da prihvatanje sata na poklon znači početak odbrojavanja do smrti. Takođe, veruju da poklonjen sat izaziva prekid odnosa ili udaljavanje.

6. Novčanik

Isto kao sa posuđem, ni novčanik se ne poklanja prazan. Ako poklonite prazan novčanik, privlačite siromaštvo ili gubitak novčanika, novca, dragocenosti…

7. Biseri

Veruje se da poklonjeni biseri donose bolesti i gubitke u kuću. Biseri su simbol suza siročića i udovica, i baš zato je verovanje o poklanjanju bisera i nastalo.

8. Šal ili marama

Donose nevolje i loše ljude u život onog koji dobija ovakav poklon.

9. Pažljivo s knjigama

Možete ih poklanjati prijateljima i rodbini, ali ne i suprugu/supruzi. Veruje se da ovaj poklon u braku može da privuče izdaju.

Bilo da ste sujeverni ili ne, kad kupujete poklon u sezoni slava za dragu osobu, setite se ipak, ono što se daje iz čistog srca i ljubavi, ne može sa sobom da nosi nesreću!

