Pogled sve govori: Vaše oči mogu da otkriju koliko ćete dugo živeti

Niko zapravo ne zna koliko će dugo živeti i ne možemo predvideti budućnost. Međutim, nauka kaže da postoji način na koji možemo pogoditi dužinu svog životnog veka kroz oči, a to bi možda moglo da nam dâ ideju o tome koliko ćemo dugo živeti, piše Bright Side.

Prema istraživanju, mrežnjača (sićušna membrana važna za vid) može pokazati nečije zdravstveno stanje i koliko dugo će živeti.

Već je poznato da mrežnjača stari kako i mi starimo, ali nismo znali da ljudi čija je mrežnjača starija od njihove stvarne dobi imaju veći rizik od smrtnosti.

Istraživači su 11 godina pratili 46.969 ljudi starosti od 40 do 69 godina, a svakoj je osobi pregledana mrežnjača. Test se sastojao od upoređivanja „biološke dobi“ mrežnjače s hronološkom dobi osobe, a kroz to su naučnici došli do nečega što se zove „razmak u dobi mrežnjače“. Otkrili su da ako su ti „razmaci“ bili značajni, osoba ima veće šanse da oboli od bolesti.

Studija je pokazala da „jedan od 20 ljudi ima 10-godišnju razliku u dobi retine“.

To znači da je više od polovne ljudi, čije su oči pregledane, brzo starelo jer im je mrežnjača izgledala starije od svoje stvarne dobi. „Razmak“ duži od tri godine nađen je kod 51 posto ljudi, 28 posto ljudi imalo je „razmak“ od pet godina, a 4,5 posto „razmak“ veći od deset godina.

Vaše oči takođe mogu otkriti šanse da dobijete Alchajmerovu bolest. Isti plakovi koji se skupljaju u mozgu takođe su vidljivi u vašoj mrežnjači i izgledaju poput mrlja kada se skeniraju.

