Pogledajte dobro svoj desni dlan: Četiri linije otkrivaju tajne vaše sudbine (foto)

Pogled u dlan može otkriti mnogo više nego što mislite – od ljubavnih uspeha do životnih izazova. Ako želite saznati šta vas čeka, dovoljno je da proučite četiri ključne crte na desnoj ruci.

Sudbina se čita iz desnog dlana, a levi će potvrditi ili odbaciti sumnje. Koliko će bračna strast trajati otkriće bračna linija, ali i mesnatije ruke i prsti…

Here are the four major palm lines pic.twitter.com/jv4dbJmNZk — Frank C Clifford (@AstrologerFrank) August 7, 2015

Postoje četiri osnovne linije – linija srca, glave, života i sudbine (na slici: life line – života, heart line – srca, fate line – sudbine, head line – glave). Želite li odrediti približno vreme kad će vam se nešto dogoditi, podelite linije otprilike na sedam dekada, u kojoj će na neki događaj upućivati određeni znak (krug, karika, mrlja).

Linija braka nalazi se ispod malog prsta i teče od brida dlana. Vrlo je kratka. Jedna linija označava jedan brak, a kad se račva znači da će se osoba dva puta venčati. Ova linija pokazuje i kada će se neko udati ili oženiti i koliko će dece imati. Ako nema linije, nema ni braka.

Gde završava linija srca govori o vašoj emotivnosti:

– Ispod kažiprsta ste veliki romantik i idealist.

– Između kažiprsta i srednjeg prsta ste iskreni i dragi partner.

– Ispod srednjeg prsta osećate duboko, ali ne pokazujete ljubav lako.

Male linije koje se granaju prema gore pokazuju da ste skloni flertu, a prema dole pokazuju nepoverljivu narav i osobu koja je emotivno povređena. Pauze i prekidi upućuju na slomljeno srce.

Nijedna linija nije savršena. Najčešće se račvaju, a ako se račva pojavljuje na kraju, pojačava se snaga te linije. Slabo izražena linija znak je nedostatka energije. Male kose crte koje idu prema gore bezopasne su, dok one prema dole oduzimaju snagu liniji. Prekidi u linijama mogu označavati vreme slabosti, i životnog nesklada ili završetak jednog načina života.

Venerin breg nalazi se u podnožju palca. Smatra se najvećim znakom seksualnosti, ljubomore i emotivnih veza. Ako je Venerin breg ispupčen i naglašen osoba je sklona užicima, lepa je, vitalna i izrazito osećajna.

Pri čitanju iz dlana važna je i udaljenost palca od kažiprsta. Kada otvorite dlan, a prste skupite obratite pažnju pod kojim su uglom prsti. Ako je odnos palca i kažiprsta pod pravim uglom (90 stepeni) seksualna aktivnost je dobra i uspešno zadovoljavate partnera, međutim ako je taj raspon manji, moguće su teškoće.

Venerin pojas označava početke ljubomore koju osoba skriva u sebi i nije je ni svesna ili se verovatno nije nikad u životu nije istinski zaljubila. Liniju nemaju svi, a označava mnogo partnera i ljubavnika, koji se mogu javiti i kasnije u životu, ne samo u mladosti.

Slabo izražena linija srca upućuje na emocionalnu nestabilnost i problem uspostavljanja komunikacije s drugima. Tamne mrlje na liniji srca upućuju na setne i ponekad depresivne ljude, a uzak prostor između linije glave i linije srca znak su introvertne osobe, na prvu loptu vrlo zatvorene u ljubavi.

Strastveni i skloniji ugađanju sebi (pa i materijalnom ugađanju) su ljudi koji imaju deblje ruke i mesnatije prste, dok duži i šiljati prsti upućuju na seksualnu nezainteresovanost.

Srčana linija upućuje na mnoge veze i ljubavni avanturizam. Što je deblja, osoba je seksualno privlačnija i ima jaču seksualnu želju koju će utažiti samo partner iste ‘snage’. Spajaju li se linija srca i glave koja je tik ispod, čovek misli samo srcem. Kad je linija srca visoko na dlanu, osoba je inteligentna.

