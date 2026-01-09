Poklon koji donosi propast: Ovu biljku ako dobijete, izbacite je odmah – priziva nesreću i bedu!

Narodna verovanja su jasna: ovu biljku ako dobijete, izbacite je odmah jer se veruje da zatvara puteve novca i priziva bedu u porodicu.

Stari kažu: Ako vam je poklone, to je udar na porodicu! Saznajte zašto ovu biljku obavezno treba izbaciti iz kuće!

Iako mnogi veruju u moć biljaka da donose sreću i obilje, u narodnim verovanjima Balkana postoji jedna biljka koja se smatra direktnim magnetom za maler, siromaštvo i tugu.

Prema starom, duboko ukorenjenom praznoverju, ukoliko vam neko pokloni sadnicu ove biljke ili je pak dobijete u nasleđe, savet je radikalan: morate je baciti.

Reč je o orahu, ali i drugim biljkama koje se, zbog bodlji, smatraju lošim poklonom.

Zašto orah i bodljikave biljke donose nesreću?

Narodna verovanja o karmičkoj naplati i finansijskom maleru najradikalnija su kada je u pitanju Orah, ali se proširuju i na druge biljke koje se poklanjaju:

Orah – prokletstvo na dvorištu: Veruje se da senka oraha koja pada na krov kuće navodno priziva tugu i nesreću, jer je drvo povezano sa smrću ukućana i izumiranjem loze. Zato se Orah u narodu smatra simbolom siromaštva i bede.

Bodljikave biljke – svađa i siromaštvo: Praznoverje kaže da se bodljikave sobne biljke (poput Kaktusa ili Juke) ne smeju poklanjati ni primati, jer bodlje navodno privlače svađu, sukobe i „proteruju“ novac iz kuće. Ukoliko ih dobijete na poklon, morale bi da budu bačene ili, u krajnjem slučaju, stavljene isključivo na prozor, jer navodno služe za odbranu od zlih sila, a ne za ukrašavanje doma.

Zašto orah nije dobar za kuću?

Agresivan Koren: Žile oraha su izuzetno snažne i agresivne. Rast korena može da uništi temelje kuće, terase, prilazne staze i instalacije (cevi i kanalizaciju).

Otrov za druge biljke: Orah luči supstancu zvanu juglon, koja je toksična za većinu drugih biljaka u njegovoj blizini.

Gust Hlad i Zdravlje: Senka oraha je izuzetno gusta i vlažna, a verovanje da „nije dobro sedeti u hladovini orahovog drveta“ ima i zdravstvenu potporu – pod njim se zadržava vlaga koja može da šteti disajnim putevima.

Pravilo uklanjanja i zamene

Ukoliko već imate ovu biljku u dvorištu, tradicionalni savet je da se ne seče, jer to nosi još veći urok.

Šta je rešenje:

Presađivanje: Ako je moguće, presadite ga što dalje od kuće i temelja.

Zaštita: Postavite u dvorište „pozitivne“ simbole kao što su Čuvarkuća (štiti od groma) ili Dren (simbol zdravlja i otpornosti).

Korisne alternative: Umesto oraha, dajte prednost drveću koje donosi dugovečnost i zdravlje: Hrast Lužnjak (simbol dugovečnosti, pravi debeo hlad) ili Lipa (sveto drvo, lekovito).

Biljke koje proteruju tugu i vraćaju novac u kuću

Zameniti negativnu energiju u domu je jednako važno kao i uklanjanje uzroka malera. U narodu su se vekovima poštovale biljke koje deluju kao energetski štitovi i magneti za obilje. Ako ste uklonili izvor malera, obavezno posadite ili unesite u dom nešto od sledećeg:

Dren: Simbolizuje zdravlje i otpornost.

Čuvarkuća/Perunika: Postavlja se na krov ili blizu ulaza jer aktivno štiti od groma i loših sila.

Lipa: Smatra se svetim drvetom koje privlači mir i blagostanje.

Bilo da verujete u praznoverje ili ne, naučni i građevinski razlozi čine orah lošim izborom za dvorište. Uklanjanje problematičnih biljaka i zamena sa biljkama blagostanja je najbolja investicija u mir i stabilnost Vašeg doma.

