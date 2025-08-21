Poklon od ovakve osobe donosi svađu, nesreću pa i bolest u kuću: Odmah ga bacite, ako ga dobijete!

Feng šui stručnjaci smatraju da svaki predmet u sebi nosi energiju, a ukoliko ga držimo u kući, tu energiju prenosimo na svoj dom. Kako kažu, treba obratiti pažnju na to čije poklone prihvatamo i rado čuvamo u kući.

Najgori poklon koji možemo držati u našoj kući jeste onaj koji smo dobili od zavidne i zle osobe. Smatra se da će taj predmet doneti svađe u kući, razvod, čak i bolest. Pri samom uzimanju poklona javiće vam se loš predosećaj, osetićete nelagodu, ubrzan rad srca, a to vam je već znak upozoravajući signal.

Kako se veruje, osobe koje vam zavide i nisu ni malo srećne zbog vašeg uspeha, bilo da je reč o porodičnom ili poslovnom, biće među prvima koje će vam dati poklon. Negativna energija davaoca prenosi se i na predmet, koji tiho ali moćno deluje iz kutka vašeg doma.

Kako da znate da je neki poklon preplavljen negativnom energijom?

Ukoliko ste se osetili neprijatno prilikom uručivanja poklona ili imate čudan osećaj svaki put kada ga pogledate, bacite taj predmet bez griže savesti. Nemojte da ga odlažete u podrum ili negde sa strane, samo ga bacite. Neki veruju da je ovakve poklone najbolje spaliti.

