Nikada ne unosite ove poklone u kuću: Donose prokletstvo, a daju vam ih ljudi koji samo glume prijatelje

Pokloni koji donose nesreću skoro nikad ne stižu od neznanaca. Pročitajte koje da vratite bez griže savesti i zašto ih baš taj osmeh nosi.

Polovni zlatni lančić u izlizanoj kutiji , uz rečenicu: „Meni je premali, tebi će stajati savršeno.“ To je trenutak kada pokloni koji donose nesreću ulaze u vaš dom. I ne donose ih stranci, već osobe koje vas grle dok pijete kafu, dok u sebi broje vaše mane. Loša energija ne dolazi od nepoznatih ljudi, već od onih čija lica dobro poznajete.

Ovde nije reč o magiji, već o nameri. Takvi darovi su samo nosači loše energije. Kada vam neko pokloni nešto skupo, a znate da vas ta ista osoba ogovara čim okrenete leđa, svaki pogled na taj poklon u vašem stanu podsetiće vas na nelagodu i laž.

Polovni nakit sa tuđe ruke nosi tuđu priču

Prsten koji je neko nosio dok mu se brak raspadao nije „vintidž“, to je predmet sa istorijom koju ne znate. Stare bake su govorile: nakit upija. Nije reč o duhovima. Reč je o tome da nakit koji vam neko gura uz reči „ionako mi ne treba“ obično dolazi sa pričom koju vam je sakrio. Ako vam je čovek nejasan, biće i njegov prsten.

Po čemu prepoznajete pokloni od lažnih prijatelja

Pravi prijatelj pita šta vam treba. Lažni daje ono čega se rešava. Razlika je u smeru. Onaj ko vas ceni nosi vam knjigu koju ste pomenuli pre tri nedelje. Onaj ko glumi nosi vam ulje za masažu kupljeno na akciji jer je morao „nešto da donese“. Drugi tip poklona nije znak pažnje, nego znak obaveze.

Šta su zapravo pokloni koji donose nesreću

To su predmeti dati iz osvete, sažaljenja ili dužnosti, a ne iz naklonosti. Ne „proklinju“ doslovno. Unose u dom stalni podsetnik na odnos koji vam ne prija, i to vam svaki dan kvari raspoloženje u tihim trenucima.

Tri stvari koje treba da vratite bez objašnjenja

Postoji nekoliko poklona uz koje skoro uvek ide zadnja namera. Ne morate da budete sujeverni da biste ih izbegli, dovoljno je da budete iskreni prema sebi.

Polovni satovi i nakit od osobe sa kojom imate napet odnos, naročito ako insistira da ih „obavezno nosite“.

Kućne biljke koje vam neko da uz komentar „meni venu“ jer time prebacuje brigu i krivicu na vas.

Skupi predmeti posle svađe, kupljeni da kupe ćutanje, a ne da poprave odnos.

Kako da odbijete, a da ne ispadnete grubi

Najjednostavnija rečenica radi posao: „Hvala ti puno, ali stvarno nemam gde da ga stavim.“ Bez drame i bez optužbi. Osobi koja vam zaista želi dobro to neće smetati. Onaj ko je poklon koristio kao alat, odjednom će se uvrediti, i tu ćete dobiti odgovor koji ste tražili. Reakcija na „ne“ otkriva nameru brže od svakog poklona.

Kuća je jedino mesto gde se ne pretvarate. Ne dozvolite da u nju uđu predmeti koji vas, dok pijete jutarnju kafu, podsećaju na ljude koji vam nisu prijatelji. Pravi nepoželjni pokloni nisu jeftini, oni su neiskreni.

Koji poklon stoji negde u vašem ormaru baš zbog toga ko vam ga je dao, a vi ga nikad niste izvadili?

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