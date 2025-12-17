Pokloni sa lošom energijom: Odmah ih treba baciti ili spaliti, nipošto ih ne čuvajte u kući

Osećate nemir? Krivci su možda pokloni sa lošom energijom. Saznaj kako da ih prepoznate, bezbedno uništite i odmah vratite mir i harmoniju u svoj dom.

Da li ti se čini da je sreća iznenada napustila tvoj dom, a svađe su postale svakodnevica bez jasnog razloga? Ponekad uzrok nije u ljudima, već u skrivenim predmetima koji tiho zrače negativnost i blokiraju napredak.

Ovi nevidljivi neprijatelji, često maskirani kao pokloni sa lošom energijom, mogu napraviti pravi haos u vašem životu ako ih ne prepoznate na vreme. U tradiciji se ovakvi predmeti nazivaju „potklad“ ili „nauz“ – to su stvari namerno ostavljene da prenesu tuđu zavist, bolest ili nesreću na tebe i tvoju porodicu.

Koji su to najčešće predmeti koji donose nemir i nesreću?

Najčešće nisu u pitanju skupoceni darovi, već sitnice koje lako promaknu oku. Možda ćete pronaći čudno vezan konac, kesicu sa solju, zemlju umotanu u papir, ili čak iglu zabodenu u dovratak. Zavidni ljudi ih često sakrivaju na mesta gde retko gledate: ispod otirača, u postavu kaputa, ili čak unutar jastuka. Ako vaš instinkt kaže da nešto nije u redu sa određenim predmetom, poslušajte ga.

Kako se uništavaju pokloni sa lošom energijom?

Kada pronađete sumnjiv predmet, najvažnije pravilo je: nikada ga ne dodirujte golim rukama. Vaša koža ne sme doći u kontakt sa materijalom koji nosi negativan zapis. Ovo nije trenutak za strah, već za odlučnu akciju čišćenja.

Evo sigurnog rituala za uklanjanje:

Stavite rukavice ili koristite papir da uhvatite predmet.

Iznesite ga daleko od kuće, najbolje u prirodu ili na raskrsnicu puteva.

Zapalite vatru i bacite predmet u plamen. Dok gori, udaljite se kako dim ne bi išao prema vama – veruje se da dim nosi oslobođeno zlo.

Dok pokloni sa lošom energijom nestaju u vatri, izgovorite reči oslobađanja, poput molitve ili jednostavne afirmacije: „Sve loše odlazi, mir se vraća.“

Šta ako predmet ne može da se spali?

Ukoliko naiđete na iglu, ekser ili drugi metalni predmet koji vatra ne može uništiti, proces je malo drugačiji. Nakon što ih „pročistite“ vatrom dok ne pocrne, nemojte ih ostavljati na zemlji. Zakopajte ih duboko u zemlju, po mogućnosti ispod suvog drveta gde niko ne hoda, ili ih bacite u tekuću vodu (reku) koja će odneti negativnost daleko od vas.

Mnogi tvrde da su pokloni sa lošom energijom najopasniji kada ih ignorišemo. Čišćenjem doma od ovih uljeza ne uklanjate samo fizičko smeće, već energetski restartuješ svoj životni prostor. Osetićete kako se atmosfera menja istog trenutka – vazduh postaje lakši, a ukućani smireniji.

Ovaj jednostavan ritual nije samo praznoverje – to je čin preuzimanja kontrole nad svojom srećom. Ne čekajte da se stvari same poprave, pregledajte svoj dom već danas i izbacite sve ono što vam krade mir!

