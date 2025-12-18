Pokret tela otkriva psihopatu: Ako se pomera na ovaj način bežite što dalje

Naučnici smatraju da ovaj pokret tela otkriva psihopatu, u vezi je sa pokretima glave. Oni mogu manje da pomeraju glavu kada pričaju.

Prema autorima jedne studije, ljudi mogu manje da pomeraju glavu kada pričaju od onih sa nižim stepenom psihopatije. Ovaj pokret tela otkriva psihopatu. Ukoliko se pomera na ovaj način, odgovor je jasan- vi imate posla sa psihopatom!

„Antisocijalni poremećaj ličnosti je posebno izazovna vrsta poremećaja ličnosti koju karakteriše impulsivno, neodgovorno i često kriminalno ponašanje“, navodi Nacionalna zdravstvena služba Velike Britanije, odnosno NHS.

„Osoba sa antisocijalnim poremećajem ličnosti obično će biti manipulator, lažov i nepromišljena osoba koja ne mari za osećanja drugih ljudi“, dodaje se na njihovom sajtu.

Dalje se navodi da neko sa dijagnozom ovog poremećaja može da eksploatiše, manipuliše ili krši prava drugih, te da ne brine i ne žali zbog tuđih nevolja, ne može da kontroliše svoj bes i može da okrivi druge ljude za svoje probleme.

Međutim, prema studiji objavljenoj u akademskom magazinu „Personality and Individual Differences“, jedan jednostavan pokret tela otkriva psihopatu, a sve je u vezi sa pokretima glave, navodi „Huffpost“.

Kako prepoznati da li je neko psihopata po tome kako pomera glavu

Prema autorima studije, ljudi mogu manje da pomeraju glavu kada pričaju od onih sa nižim stepenom psihopatije. Iako je poznato da je ovaj oblik neverbalne komunikacije uobičajen kod muškaraca sa ovim stanjem, autori studije su otkrili da se čini da je jednako čest i kod žena.“Prethodni rad je identifikovao niz iznenađujućih znakova u govoru tela psihopata. Na primer, muškarci sa visokim nivoom psihopatije imaju tendenciju da koriste više gestova rukama od onih sa nižim rezultatima, dok su kratki treptaji takođe povezani sa stanjem“, navodi „IFLScience“.

Drugi znaci psihopatije

Prema rečima stručnjaka sa specijalizovane veb stranice „PsychopathyIs“, ovo su znaci stanja kod odraslih:

Bezosećajni ili bezbrižni kao odgovor na tuđu patnju ili nevolju

Ne pokazuje kajanje nakon što je povredio druge ili prekršio pravila

Laže često i vešto

Manipuliše ljudima da bi dobio šta želi

Bavi se rizičnim ili opasnim aktivnostima

Ima tendenciju da ne planira unapred, ostavlja stvari do poslednjeg trenutka

Neodgovoran, ne ispunjava obećanja ili ne ispunjava planove

Može biti površno šarmantan

Čini se da ga nije briga za učinak u školi ili na poslu

Često se hvali

Ima problema sa održavanjem odnosa, uključujući prijateljstva i ljubavne veze

Može da se uključi u nasilno ili nezakonito ponašanje

„Postoji mnogo razloga zbog kojih ljudi mogu da budu nasilni ili mogu da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Većina ljudi koji su nasilni ili učestvuju u kriminalnim aktivnostima nisu psihopate. I mnogi ljudi sa psihopatijom nisu nasilni“, pišu na blogu „PsychopathyIs“.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com