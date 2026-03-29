Pomeranje sata i te kako utiče na zdravlje ljudi: Evo šta se mnogima dešava dan kasnije

Pomeranje sata i letnje računanje vremena počelo je danas. Ova promena mnogo utiče na zdravlje ljudi, evo na koga posebno.

Noćas smo pomerili unapred, što znači da smo u noći između subote i nedelje spavali sat manje. Ova promena uvođenja letnjeg računanja vremena može da utiče na naše telo, a prilagođavanje na nove uslove može da potraje i do nekoliko nedelja.

Istraživanja su pokazala da pomeranje sata i unapred i unazad može izazvati neke zdravstvene probleme jer remeti naše prirodne cikluse spavanja. Ovo može uticati na naše fizičko i mentalno zdravlje.

Prema rečima doktorke Ivane Stefanović, nekada se mislilo da to ne utiče na organizam već da su se promene koje su neki primećivali dešavale iz nekih drugih razloga.

Zabrinjavajući rezultati

Neki su osetljiviji na ove promene, posebno adolescenti i deca, jer će propustiti jedan sat sna. To može rezultirati nervozom i smanjenjem kognitivnih funkcija. Kardiovaskularni pacijenti takođe treba da budu posebno oprezni jer nedostatak sna može povećati stres i rizik od srčanih problema.

„Kardiovaskularni pacijenti su u većem riziku. Stres nastaje zbog nedostatka sna ako poštujete vreme, a ne kako ste navikli da spavate. Kažu da tog ponedeljka nakon promene vremena ima više srčanih udara nego obično, kao i kada pređemo na zimsko računanje vremena, da će oni biti manji nego inače“, tvrdi dr Stefanović za RTS.

Prema rečima stručnjaka, važno je da slušate svoje telo i spavate kada osetite potrebu, bez obzira na vremenske promene. Ako se osećamo umorno ili usporeno, trebalo bi da dozvolimo sebi da se odmorimo.

