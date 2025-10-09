Pomerite 2 šibice da dobijete tačan rezultat: Ako uspete za 20 sekundi, u prvih ste 1% po inteligenciji

Na društvenim mrežama pojavio se zadatak koji je brzo privukao pažnju korisnika. Radi se o klasičnoj mozgalici sa šibicama, gde je cilj da se pomeranjem samo dva štapića dobije tačan matematički izraz.

Na slici je prikazan netačan račun formiran od šibica. Pravilo je jednostavno: ne dodajete nove šibice i ne uklanjate ih, već samo pomerate dve kako biste dobili ispravan rezultat. Upravo ta jednostavnost čini zadatak toliko izazovnim.

"성냥 2개를 이동해서 식을 완성해주세요!" 20초 안에 성공하면 아이큐 상위 1% 입니다! Posted by 미디어 투데이 on Sunday, June 8, 2025

Pred vama je jednačina predstavljena šibicama: 7 / 8 = 1. Vaš zadatak je da pomerite samo dve šibice kako biste dobili tačan matematički iskaz. Na prvi pogled, deluje jednostavno, ali veliki broj ljudi se zbuni i ne uspe da dođe do rešenja u razumnom roku. Ova mozgalica zahteva dobar vid, pažnju na detalje i sposobnost da se „misli van kutije“.

Kada se dve šibice pravilno premeste, račun postaje tačan i sve dobija smisao. Iako na prvi pogled izgleda komplikovano, rešenje je zapravo vrlo elegantno i pokazuje koliko mala promena može potpuno da preokrene rezultat.

Evo rešenja za jednačinu na slici 7 / 8 = 1 pomeranjem samo dve šibice:

Uzmite gornju horizontalnu šibicu iz broja 8.

Postavite je da formira znak + sa kosom šibicom. (Sada imamo 7 + 0 = 1).

Uzmite donju desnu vertikalnu šibicu iz broja 8 (koja je sada 0).

Postavite je tako da 1 na kraju jednačine postane 7.

Tako dobijamo 7 + 0 = 7.

Zašto su ovakve mozgalice popularne

Ovakvi zadaci nisu samo zabava — oni testiraju logiku, strpljenje i kreativnost. Potrebno je razmišljati „izvan kutije“ i pronaći rešenje koje na prvi pogled deluje nemoguće. Zato se često dele na mrežama, jer izazivaju rasprave i takmičarski duh među prijateljima.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com