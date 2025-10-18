Pomerite jednu šibicu i jednačina će postati tačna – imate samo 9 sekundi

Jedan zanimljiv IQ test kruži mrežama: operacija 13 – 1 = 11 je prikazana kao netačna, a zadatak je da pomerite samo jednu šibicu (štapić) da bi jednačina postala ispravna. Ovakvi testovi zahtevaju pažljivu analizu detalja i logičko razmišljanje, a pitanje je da li ih posedujete da ovu jednačinu rešite u roku od 9 sekundi?

Kratka istorija testova inteligencije

Koncepti testova inteligencije nastali krajem 19. veka, uz uticaj Alfreda Bineta, koji je istraživao kako meriti mentalne sposobnosti izvan školskog kurikuluma. Testovi IQ danas imaju različite primene — od psihologije do zabavnih zadataka — ali često služe i da ohrabre razmišljanje preko jednostavnih zagonetki.

Kako rešiti zadatak: 13 – 1 = 11

Ključ je u pažljivom odabiru koja šibica će se premestiti. U ovom zadatku, dovoljno je uzeti jedan štapić sa cifre “3” i pomeriti ga tako da se “3” pretvori u “2”.

Tako dobijate 12 – 1 = 11, što je tačna jednačina.

