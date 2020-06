Ponudio čoveku 10 hiljada dolara ili misteriozni ključ – odabrao je ključ

Jutjuber poznat po svojim velikodušnim donacijama opet je delio ljudima novac, a snimak koji je objavio pre tri dana već je prikupio više od 18,8 miliona pregleda i nalazi se u trendingu na platformi.

Džimi Donaldson, koji stoji iza kanala MrBeast s skoro 37 miliona pretplatnika, u svom poslednjem videu ljudima je davao različite izazove, a zatim im delio novac ili automobile.

U svom serijalu Would You Rather (šta biste radije) ovaj put Donaldson je ljudima nudio da gađaju koš za 10 hiljada dolara, da biraju hoće li uzeti 10 hiljada dolara ili misteriozni ključ (iza ključa je bio novi Audi), a jednoj devojci je rekao da će dobiti sumu do koje uspe da izbrojati od nule (dobila je više od 14 hiljada dolara na kraju).

„Samo se nadamo da ovaj momak nikada neće ostati bez novca“, komentirali su gledaoci.

Inače, za učestvovanje u svom serijalu Would You Rather Donaldson ljude bira nasumično s liste svojih pretplatnika, a već je najavio i sledeću epizodu.

