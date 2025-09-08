Popijte šoljicu ovog napitka svake večeri pre spavanja: Snižava krvni pritisak i garantuje miran san

Čaj od kamilice nije samo ukusan napitak za večernje opuštanje. Ovaj stari prirodni lek, koji su koristili još stari Grci, sadrži spoj apigenin koji u telu izaziva osećaj smirenosti i pospanosti, pomažući vam da brže i lakše zaspite.

Prirodni sedativ

Apigenin je bioaktivni flavonoid iz kamilice koji deluje kao blagi sedativ, kako objašnjava nutricionistkinja Beth Czerwony iz Cleveland Clinic. Nekoliko gutljaja ovog čaja pred spavanje dovoljno je da opusti mišiće i umiri nervni sistem.

Smanjenje krvnog pritiska

Redovno unošenje kamilice pomaže u snižavanju krvnog pritiska zahvaljujući kombinaciji umirujućeg dejstva i mineralnog sastava biljke. Kamilica je bogata kalijumom i kalcijumom, a kalijum reguliše rad srca, štiti kostiju i može smanjiti negativne posledice viška soli u ishrani.

Vitamini, minerali i protivupalni efekat

Jedna šolja čaja donosi oko 21 miligram kalijuma, koji pomaže u održavanju pravilne funkcije živčanog i mišićnog sistema. Kamilica takođe obiluje kalcijumom, važnim za snagu kostiju i zuba, a procenjuje se da hranjive materije u ovoj biljci imaju protivupalna svojstva koja mogu da umanje rizik od hroničnih bolesti.

Upozorenja i saveti

Trudnice bi trebalo da izbegavaju čaj od kamilice, jer može povećati rizik od prevremenog porođaja. Osobe sklone alergijama na polen ili druge biljke iz iste porodice treba da se konsultuju s lekarom pre redovne upotrebe. Za većinu ljudi, kamilica je prirodan i bezbedan način da poboljšaju san i očuvaju zdravlje srca.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com