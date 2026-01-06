Pored novčića u česnicu stavite i ovo, samo tako će vas sreća pratiti cele godine

Navikli smo da se tradicionalno u česnicu stavlja novčić, koji onom koji ga izvuče donosi obilje i blagostanje

Pravljenje česnice je jedan od običaja koji se neguju i poštuju. Svaki deo Srbije ima neke svoje specifičnosti i običaji se razlikuju od kraja do kraja.

I dok smo svi navikli da se tradicionalno u česnicu stavlja novčić, koji onom koji ga izvuče donosi obilje i blagostanje, u nekim delovima Srbije u česnicu stavljaju i grančice badnjaka i drena, zrno kukuruza i jednu grašku pasulja. To domaćice, uglavnom, prenose sa kolena na koleno, i mnoge od njih česnicu mese onako kako su to radile njihove majke.

Kakvo značenje ima?

I dok značenje novčića svi već znamo. Onaj ko nađe kukuruz njemu će ići ratarski poslovi, ko nađe pasulj bašta će mu dobro ići od ruke, a dren je za zdravlje. Ko pronađe parče badnjaka biće veseo čitave godine.

Iako mnogi oklevaju kad izvuku kukuruz, u današnje vreme je, izgleda, najvažnije izvući dren. Naime, onaj ko ga pronađe biti zdrav cele godine. Kakva su vremena došla, sve više ljudi se moli da komadu ili parčetu česnice nađu dren. Ipak, među nekima je popularan novčić, simbol bogatstva i blagostanja.

Inače, dren ima duboko značenje u srpskoj tradiciji, pa zato i postoji izreka: “Zdrav ko dren”. Ovo drvo narod naziva još i drenak, drenić, drenovina, drenj, bela sibovina, drenak, drnjulčić, a plod drena narod je nazivao drenka, drenjina, drenjula…

