Porodila se Ana Ivanović

Srpska teniserka Ana Ivanović porodila se u Čikagu i na svet donela svoje prvo dete, prenose sportski mediji. Ivanovićeva je na svet donela dečaka!

Vesti su prvo objavljene na Tviteru, a usledile su mnoge čestitke i želje za dobro zdravlje mami Ani i tati Bastijanu Švajnštajgeru, koji je propustio svoju utakmicu kako bi bio sa suprugom.

Prvi je srećnu vest objavio novinar Hose Margado koji prati dešavanja u tenisu i među prvima tvituje svetske ekskluzive.

A onda su usledile i čestitke fanova širom sveta…

OMG I’m literally in tears 😭😭😭. Congrats to the good ol’ sis @AnaIvanovic ❤️❤️❤️ https://t.co/aoNavoXgZg

Congrats for winning biggest match in your life @AnaIvanovic and @BSchweinsteiger! So happy for you!

— Ajde Ana (@ajde_anci) March 18, 2018