Posle venčanja dobila šokantnu poruku od neveste: Nadam se da ste uživale, ali…

Venčanja su prilično skupa, a mnogi mladenci često se nadaju kako će troškove pokriti poklonima gostiju. Takva je barem situacija kod nas, međutim na zapadu je drugačije.

Ipak, i tamo postoje izuzeci pa mladenci ‘vode brigu’ o tome šta su im i koliko dali poklonili na venčanju.

Devojka po imenu Seji Akivovo na Tviteru je nedavno podelila priču s venčanja svoje prijateljice koja se udavala u Rumuniji.

Par je inače iz SAD-a, ali su želeli da se na večnu ljubav zavetuju u rumunskom Klužu, a gostima su savetovali da im poklanjaju novac jer će im biti teško da sve poklone prevezu kući, piše Fox News. Seji je na venčanje svoje (sada već bivše) prijateljice pozvana u leto 2015. godine, a sa sobom je mogla da povede jednu osobu.

Odlučila je da povede drugu prijateljicu i njih dve same su platile avionske karte do Rumunije i smeštaj u hotelu. Kako ih je to već poprilično koštalo, nije im ostalo mnogo novaca za poklon pa su za poklon dale ukupno 25 evra, Seji 20, a njena prijateljica 5 evra, s tim da su računale da će, kada se vrate kući, mladencima poslati još novca.

Venčanje je trajalo dva dana, a dan nakon što su sletele kući, Seji je dobila poruku od neveste. Isprva je pomislila je da prijateljicu zanima da su dobro stigle kući, ali je pogrešila.

– Pozdrav Seji, kako si? Jesi li uživala na našem venčanju i vremenu provedenom u Klužu? Da li je uživala i tvoja prijateljica? Čini se da ste se jako zabavile, ali niste doprinele pokrivanju naših troškova venčanja. Dobili smo 20 evra od tebe i 5 evra od tvoje prijateljice što je premalo za pokrivanje troškova za jelovnik i piće za nedelju, a da ne govorim o subotnjoj zabavi u bašti i paketima dobrodošlice za goste. Prosečni poklon koji smo dobili bio je 100 evra po osobi, a za pokrivanje troškova dovoljno bi bilo i 75 evra po osobi. Nadam se da ste svesne položaja u kojem bi se našli da su svi gosti dali samo 5 i 20 evra. Ako vam to nije bilo jasno od početka, primi moje izvinjenje zbog toga – napisala je u poruci nevesta i prijateljici detaljno objasnila kako da joj uplati ostatak novca.

– Moram li da naglasim da novac nikada nije dobila i da više nismo prijateljice? – zaključila je žena koja je podelila svoju priču.