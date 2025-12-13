Poslednja cifra u datumu rođenja je najvažnija, a evo i šta znači za vas

Numerologija prema datumu rođenja određuje kako će vam se život odvijati. Na vašu sudbinu najviše utiče poslednja cifra datuma rođenja.

Poslednja cifra u datumu rođenja određuje vašu sudbinu smatraju mnogi numerolozi. Saznajte kakvu sudbinu vama predviđa.

Numerolozi smatraju da se numerologija može koristiti za predviđanje ključnih datuma i godina u vašem životu kada će se transformativne promene manifestovati na osnovu vaše jedinstvene numerološke energije.

Naime, svakom broju, od 1 do 9, pripada odgovarajući element, a to su: Vazduh, Vatra, Zemlja, Drvo i Voda. Pripadanje navedenim elementima može mnogo toga otkriti o vašem karakteru, osobinama i vašim životnim navikama.

Ako ste, na primer, rođeni 1981. poslednja cifra u vašoj godini rođenja je 1, a to je element Vatre.

Šta znači za vas poslednja cifra

Vazduh (0-1)

Osobe koje su rođene pod elementom vazduha imaju snagu karaktera i otpornost. To su pravedni i rezervisani ljudi. Žele da žive s doslednošću i ljubavlju. Osim toga, to su osobe koje znaju šta žele i koje će učiniti sve kako bi ostvarile svoje ciljeve i ambicije. Njihovi nedostaci su preterana potreba za sticanjem moći, luksuznim stvarima i novcem. Oni su odlučni u svojim namerama i ne tolerišu propuste.

Voda (2-3)

Ljudi rođeni pod elementom vode poseduju osobine poput saosećanja, šarma i simpatije. Maštoviti su i snalažljivi, a to ih čini uspešnima u karijeri vezanoj za umetnost. Ti ljudi imaju izuzetan instinkt i veoma su orijentisani na detalje.

Drvo (4 -5)

Oni koji su rođeni pod elementom drva su samouvereni marljivi ljudi. Originalni su, vole nova iskustva i sanjaju o otkrivanju sveta oko sebe, ali i o bizarnim mestima i zagonetkama. Oni nikada nisu sebični i egoistični.

Vatra (6-7)

Ljudi pod elementom vatre su pravi avanturisti jer sanjaju o odlasku na putovanje po celom svetu. Imaju praksu da prebrzo “skaču” u nove stvari. Ljudi pod ovim elementom su ljubazni i prirodni, oni znaju kako da zainteresuju ljude.

Zemlja (8-9)

Oni koji su rođeni pod elementom zemlje su pouzdani i znaju kako da ostvare svoje ciljeve. Detaljno razmatraju svaku pojedinu stvar i nikada ništa ne čine neupadljivo. To su ljudi koje vole disciplinu i red, tako da uvek žive po svom planu. Jedini njihov strah je bojazan od nepoznatog.

Kom elementu vi pripadate?

