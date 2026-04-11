Poslednja priprema pred Vaskrs – 5 stvari koje morate uraditi u „minut do 12“

1. Provera zaliha „nevidljivih“ sastojaka

Svi smo kupili meso, jaja i brašno, ali praznik često „padne“ na sitnicama. Proverite da li imate dovoljno ulja, sirćeta, šećera u prahu i salveta. Ništa ne kvari raspoloženje kao otkriće da nemate čime da začinite glavnu salatu usred nedeljnog ručka kada prodavnice ne rade.

2. Trik za savršen sjaj jaja

Ako ste jaja već ofarbali, ali vam deluju nekako mat i „umorno“, primenite stari trik. Uzmite malo obične masti ili komadić slanine (može i vata umočena u ulje) i lagano prebrišite svako jaje. Osim što će dobiti visok sjaj, boje će postati intenzivnije, a jaja će na trpezi izgledati kao sa naslovnice magazina.

3. Pripremite „korpu za poneti“

Vaskrs je praznik darivanja. Često nam neko iznenada svrati ili mi krenemo u goste. U poslednjem trenutku pripremite malu korpu sa par ofarbanih jaja, nekim slatkišem ili domaćim pecivom. Tako ćete izbeći paniku i traženje kesa dok ste već na vratima.

4. Oslobodite frižider na vreme

Ovo je korak koji svi zaboravimo. Pre nego što pečenje i ruska salata zauzmu svoja mesta, izbacite sve poluprazne teglice i namirnice koje vam neće trebati naredna dva dana. Dobra organizacija polica u frižideru sprečiće haos i onaj poznati scenario gde „nema mesta ni za čašu vode“.

5. Cvetni dodatak za svežinu doma kao poslednja priprema pred Vaskrs

Čak i ako niste stigle da kupite raskošne aranžmane, par grančica prolećnog cveća iz bašte ili sa pijace učiniće čuda. Stavite ih u običnu teglu ukrašenu ukrasnom trakom. Taj miris proleća i svežine u kombinaciji sa mirisom domaćeg hleba stvara pravu vaskršnju atmosferu.

Savet plus: Večeras obavezno pripremite odeću za sutra i postavite sto. Jutro je rezervisano za tucanje jajima i uživanje sa najmilijima, a ne za peglanje i traženje vaza!

Srećni praznici!

